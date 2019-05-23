Политика

Проголосовать на довыборах в гордуму пригласил великолучан Александр Котов

Проголосовать на довыборах в Великолукскую городскую Думу по округу №14 пригласил избирателей секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

«Дополнительные выборы в Великолукскую городскую Думу пройдут 26 мая. И я приглашаю избирателей, которые проживают на территории этого округа, прийти на избирательные участки и выбрать из предложенных кандидатов самого достойного. Важен каждый голос», - сказал Котов.

Напомним, что от партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты гордумы выдвинута директор школы №13 Елена Чернозубова. Ранее она стала победителем предварительного голосования - тогда ее кандидатуру поддержали большинство жителей округа №14, принявших участие в партийной процедуре.