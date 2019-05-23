Политика

26 мая состоятся дополнительные выборы депутата Великолукской гордумы по округу № 14

В воскресенье, 26 мая, в Псковской области состоятся дополнительные выборы депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 вместо ранее выбывшего депутата. Организатор выборов- территориальная избирательная комиссия (ТИК) города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской Избирательной комиссии.

Голосование за кандидатов будет проходить с 8:00 до 20:00 часов в помещениях участковой избирательной комиссии(УИК) №132 по адресу: г.Великие Луки, ул. Дружбы, д.23 корп.2, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» и УИК №134 по адресу: г.Великие Луки, ул. Глинки, д.36, ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж».

Добавим, что за депутатский мандат поборются 10 человек:

Абдул-Насир Абдулкеримов, 1964 года рождения, образование - высшее, Великолукский государственный институт физической культуры, временно не работающий, место жительства - г.Великие Луки,«Яблоко»;

Сергей Васюцкий, 1974 года рождения, образование -высшее, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, занимаемая должность - ООО «Управляющая компания «Великолукский мелькомбинат», заместитель генерального директора по общим вопросам, место жительства - г. Великие Луки, самовыдвижение;

Владимир Владимиров, 1978 года рождения, образование -высшее, Великолукский государственный институт физической культуры, место работы- МАУ «Спортивная школа «Экспресс», тренер, место жительства - Великолукский район, д.Астратово, самовыдвижение.

Виктор Вуйтик, 1965 года рождения, образование высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, 1993 г., Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», 2011 г., пенсионер, место жительства - город Санкт-Петербург, «Казачья партия Российской Федерации», член партии;

Александр Гуськов, 1958 года рождения, образование -высшее, Ленинградский политологический институт, 1991 г., место работы - Редакция газеты «АНО «Великолукская правда», главный редактор, место жительства - г.Великие Луки, «Патриоты России», член партии;

Георгий Каменский, 1992 года рождения, образование высшее, филиал ПсковГУ в г. Великие Луки, место работы- МУП «Тепловые сети», начальник отдела капитального строительства, место жительства - г.Великие Луки, самовыдвижение;

Роман Лымарев, 1982 года рождения, образование -высшее, НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», место работы — ООО «Городское Жилищное Агентство», директор, место жительства - г. Великие Луки, ЛДПР, член партии;

Сергей Пасечник, 1972 года рождения, образование среднее профессиональное, Великолукский техникум железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова, индивидуальный предприниматель, место жительства -г.Великие Луки, КПРФ, член партии;

Евгений Смирнов, 1984 года рождения, образование -высшее, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», временно не работает, место жительства - г.Великие Луки, «Справедливая Россия», член партии;

Елена Чернозубова, 1971 года рождения, образование - высшее, Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, место работы - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», директор, место жительства - г. Великие Луки, «Единая Россия», член партии.

Напомним, что у избирателей есть возможность досрочно проголосовать на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14. Это можно сделать только в в помещениях участковых комиссий в период их работы: 24 мая с 16:00 до 20:00, а 25 мая - с 9:00 до 14:00.

Воспользоваться этим правом может избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей.

Избирателю необходимо при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта — временное удостоверение личности).