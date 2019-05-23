Политика

Любовь Романова избрана сити-менеджером Великих Лук

Любовь Романова избрана главой администрации города Великие Луки. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, за ее кандидатуру сегодня в ходе тайного голосования на сессии Великолукской городской Думы проголосовали 23 из 25 присутствовавших депутатов.

Фото: Луки.ру

Еще один претендент на пост сити-менеджера - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Великих Лук Андрей Беляев набрал 2 голоса.

Отметим, по итогам первого этапа конкурса на замещение должности главы великолукской администрации к участию во втором этапе были допущены Андрей Беляев и Любовь Романова, по итогам второго этапа конкурса Андрей Беляев набрал 26 баллов, а Любовь Романова - 28 баллов.

Напомним, в начале марта текущего года Игорь Чевжик подал в отставку с должности главы администрации города Великие Луки. Обязанности главы администрации с тех пор исполняла Юлия Ярышкина.