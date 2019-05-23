Политика

Псковское отделение «Единой России» призывает жителей региона помочь партии определить кандидатов для участия в выборах

Принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от «Единой России» для выдвижения на сентябрьских выборах призвал жителей Псковской области секретарь регионального отделения партии Александр Котов.

«Завершается подготовка к Единому дню предварительного голосования, который у нас, в регионе, пройдет 26 мая, в ближайшее воскресенье. Очень большую работу провели местные отделения партии, где были созданы оргкомитеты по подготовке и проведению этой процедуры, - сказал Котов. - Естественно, предварительное голосование проводится только там, где в сентябре состоятся выборы».

По его словам, претендентов на выдвижение от «Единой России» оказалось достаточно много. «По-прежнему мы придерживаемся той позиции, что кандидатами от нашей партии на выборах будут выдвинуты победители предварительного голосования», - подчеркнул Котов.

«Приглашаю всех неравнодушных граждан Псковской области, которые обладают активным избирательным правом, прийти на наши счетные участки и помочь нам определиться с кандидатами на предстоящих выборах. Приходите, принимайте участие в предварительном голосовании, отдавайте предпочтение тем кандидатам, которых вы считаете наиболее достойными, которые, на ваш взгляд, в дальнейшем способны принести пользу и готовы побороться за то, чтобы жизнь людей в Псковской области становилась лучше», - пригласил секретарь псковского отделения «Единой России».