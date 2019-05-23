Политика

Турчак: 26 мая избиратели определят лучших кандидатов, которых «Единая Россия» поддержит на выборах

26 мая пройдет Единый день предварительного голосования (ЕДПГ) «Единой России». В этот день избиратели определят лучших кандидатов, которых «Единая Россия» поддержит на выборах 8 сентября. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия» 26 мая проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы всех уровней. Партия в рамках этой процедуры предоставляет кандидатам возможность донести до людей свою программу, попробовать свои силы в дебатах, заручиться поддержкой избирателей. 26 числа люди определят лучших», - отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что избирателям предоставлена возможность проголосовать на счетных участках или через интернет.

«По итогам предварительного голосования определятся те, кого партия поддержит на выборах 8 сентября, в Единый день голосования», - заключил Андрей Турчак.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, в 2019 году пройдут 74 кампании в 45 субъектах РФ. В 18 регионах – выборы высших должностных лиц, в 13 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 22 – кампании по избранию депутатов административных центров, в 3 – выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено более 45 тыс. мандатов. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

Напомним, что в Псковской области в сентябре пройдут выборы глав шести районов, довыборы депутата Псковской городской думы и другие избирательные кампании.