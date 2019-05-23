Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господдержка бизнеса
производство пэт-гранул от и до
Титан Моглинского разлома
Первый светский вечер в Пскове
Samsung Galaxy за вкусные покупки
выбираем текстильные тапочки
мечта, ставшая явью
О неравном бое с пармезаном
Опасны ли суперджеты?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стань волонтером!
 
 
 
ещё Политика 23.05.2019 14:536 ДМБ-2019: что стоит за отставкой Ивана Цецерского 26.05.2019 08:200 Единый день предварительного голосования проводится в Псковской области 26 мая 24.05.2019 22:511 Турчак: 26 мая избиратели определят лучших кандидатов, которых «Единая Россия» поддержит на выборах 24.05.2019 12:048 Псковское отделение «Единой России» призывает жителей региона помочь партии определить кандидатов для участия в выборах 24.05.2019 11:490 Любовь Романова избрана сити-менеджером Великих Лук 24.05.2019 11:360 26 мая состоятся дополнительные выборы депутата Великолукской гордумы по округу № 14
 
 
 
Самое популярное 23.05.2019 15:384 В соцсети появилось видео момента смертельного ДТП в Пустошкинском районе 23.05.2019 13:0221 Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова 24.05.2019 08:211 Гражданин Узбекистана осужден за изнасилование великолучанки 23.05.2019 14:536 ДМБ-2019: что стоит за отставкой Ивана Цецерского 23.05.2019 14:052 На смену жаркой погоде в Псковской области придет небольшое похолодание - синоптики
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Единый день предварительного голосования проводится в Псковской области 26 мая

26.05.2019 08:20|ПсковКомментариев: 0

Единый день предварительного голосования начался в псковском регионе. Сегодня, 26 мая, избиратели определяют будущих кандидатов от партии «Единая Россия» на должности глав шести районов и мандат депутат Псковской городской Думы по округу №13.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

В 8:00 открылись счетные участки в областном центре, Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском районах. С полным списком можно ознакомиться здесь.

«Приглашаю всех неравнодушных граждан Псковской области, которые обладают активным избирательным правом, прийти на наши счетные участки и помочь нам определиться с кандидатами на предстоящих выборах. Приходите, принимайте участие в предварительном голосовании, отдавайте предпочтение тем кандидатам, которых вы считаете наиболее достойными, которые, на ваш взгляд, в дальнейшем способны принести пользу и готовы побороться за то, чтобы жизнь людей в Псковской области становилась лучше», - сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители области могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. 

В партийной процедуре по довыборам депутата Псковской гордумы принимают участие четыре человека: директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко,  директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от Партии кандидатом на пост главы Дновского района включены трое: глава администрации сельского поселения «Выскодская волость» Елена Гуляева, директор-главный редактор МУП «Дновец» Марина Михайлова и начальник территориального отдела социальной защиты Татьяна Пахомова.

Возможность стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы Пушкиногорского района решили использовать глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Олег Шляхтюк, генеральный директор агентства недвижимости «Основа» Сергей Андреев и действующий руководитель муниципалитета Александр Баранов.

Участвовать в выборах главы Пустошкинского района в качестве кандидата от «Единой России» хотят председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин и исполнительный секретарь районного отделения Партии Наталья Синицына.

Стать кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах главы Бежаницкого района пожелали действующий руководитель муниципального образования Сергей Михеев и директор МП «Водоканал» Борис Ефимов.

В Усвятском районе на выдвижение от Партии на должность руководителя муниципалитета рассчитывают заведующая отделом по работе с молодежью Усвятского районного центра культуры Татьяна Никулина и заместитель главы администрации Усвятского района Дмитрий Петров.

Участники предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Новоржевского района – заместитель главы администрации района Сергей Мезенцев и исполнительный секретарь районного отделения Партии Нина Бузанова.

Уточнить информацию о предварительном голосовании «Единой России» избиратели могут по телефону «горячей линии» 8(8112) 72-74-09.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 231 человек
26.05.2019, 08:200 Единый день предварительного голосования проводится в Псковской области 26 мая 25.05.2019, 22:171 Уникальная выставка ПсковГУ обратила внимание на историю предпринимательства 25.05.2019, 22:000 Завтра в Печорах состоится концерт органной музыки 25.05.2019, 21:300 Фестиваль авторской песни и поэзии пройдет в Изборске в июле
25.05.2019, 21:000 Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства 25.05.2019, 20:300 С советских фильмов и классической литературы задумали снять возрастной ценз 25.05.2019, 20:000 Псковичам представили спектакль «Высокие карзики» в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 25.05.2019, 19:260 В Ростуризме рассчитывают, что РФ войдет в топ-12 популярных туристических направлений к 2025 году
25.05.2019, 19:000 Названы европейские страны с самыми дорогими и дешевыми отелями 25.05.2019, 18:330 Сборная России уступила Финляндии и лишилась финала чемпионата мира по хоккею 25.05.2019, 18:300 Завтра в Пскове будет ограничено движение в связи с Велопарадом 25.05.2019, 18:002 Сегодня вступило в силу соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз
25.05.2019, 17:300 В Пскове состоялся мастер-класс актера Анвара Либабова. ФОТО 25.05.2019, 16:503 Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс развитию региона - Михаил Ведерников 25.05.2019, 16:300 Сотрудники «Псковпассажиравтотранса» вошли в пятерку лучших водителей автобусов на международных соревнованиях 25.05.2019, 16:000 «Веселый Пушкин» Игоря Шаймарданова месяц будет гостить в Гдове
25.05.2019, 15:300 Завтра в Псковской области синоптики прогнозируют до +20 градусов и дожди 25.05.2019, 15:001 В Пскове состоялось открытие выставки работ слепоглухой художницы «Фиолетовая экспрессия». ФОТО 25.05.2019, 14:305 Интерактив: Паркуюсь как душе угодно 25.05.2019, 14:000 В Пскове почтили память писателя Юрия Куранова
25.05.2019, 13:304 32-летняя псковичка похитила их магазина коньяк, продукты питания и решетку для мангала 25.05.2019, 13:000 В Пскове женщина расплатилась фальшивой пятитысячной купюрой 25.05.2019, 12:300 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост числа мобильных банковских троянов 25.05.2019, 12:000 Уголовный розыск ищет 43-летнего великолучанина, пропавшего в конце марта
25.05.2019, 11:300 Псковский музей-заповедник приглашает на культурно-образовательную программу «Исторический пикник» 25.05.2019, 11:000 Сотрудники МЧС напомнили жителям Печор о пожарной безопасности 25.05.2019, 10:300 «Мы будем пить чай и говорить об искусстве»: картины Пиросмани ожили на сцене фестиваля «Другое искусство» в Пскове 25.05.2019, 10:000 В Псковской епархии почтили память протоиерея Николая Гурьянова
25.05.2019, 09:301 Всероссийский фестиваль «День массового футбола» пройдет в Пскове 25.05.2019, 09:000 Сегодня в мемориальном музее имени Римского-Корсакова пройдет интерактивная программа «Чудеса в городе Леденец» 24.05.2019, 23:210 В Пскове отметили 15-летие Центра внешкольной работы «Патриот» 24.05.2019, 22:511 Турчак: 26 мая избиратели определят лучших кандидатов, которых «Единая Россия» поддержит на выборах
24.05.2019, 22:076 Назван новый победитель проекта «Голос. Дети», дочь Алсу не пришла на спецвыпуск 24.05.2019, 21:170 Подопечные школ-интернатов Псковской области разыграли футбольный кубок «Маленькие сердца» 24.05.2019, 20:560 Как россияне отнеслись к празднованию Дня Победы, выяснил опрос 24.05.2019, 20:281 В России задумали электромагнитные ракеты
24.05.2019, 20:171 Лучший опыт событийного добровольчества Псковской области и Москвы представлен на тематическом круглом столе 24.05.2019, 20:020 Оксана Федорова выступила в рамках гала-концерта Дней Псковской области в Москве 24.05.2019, 19:5610 Оправдание протеста 24.05.2019, 19:340 Взрыв прогремел в центре французского Лиона
24.05.2019, 19:280 В Пскове обсудят особенности внесения в единый государственный реестр сведений о границах муниципалитетов 24.05.2019, 19:277 Между Петербургом и Таллином могут запустить скоростные поезда 24.05.2019, 18:502 Межведомственный совет будет координировать развитие волонтерства на территории Псковской области 24.05.2019, 18:460 С организацией работы поликлиник и станции скорой помощи в Москве познакомились псковские медики
24.05.2019, 18:430 В Пскове осудят рецидивиста, специализировавшегося на кражах аккумуляторных батарей из автомобилей 24.05.2019, 18:421 Суд рассмотрит дело жителя Псковской области, обвиняемого в 30 наркопреступлениях 24.05.2019, 18:301 «Акценты» Донецкого: Отставка Цецерского, кампус к Ганзе и гвозди против детей 24.05.2019, 18:190 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе на лучший слоган о любви к Родине
24.05.2019, 18:120 В Пскове на перекрестке Советской и Свердлова появились знаки приоритета 24.05.2019, 18:050 Современными методами обучения и воспитания обменялись псковские и московские педагоги 24.05.2019, 17:570 Небольшие дожди возможны в субботу в Псковской области 24.05.2019, 17:510 В Псковском ЛО МВД России на транспорте подведены итоги оперативно-профилактической операции «Должник»
24.05.2019, 17:4311 Псковская таможня уничтожила яблок на 5,1 миллиона рублей 24.05.2019, 17:340 Трудовая инспекция в Псковской области объяснила, когда отпуск можно заменить денежной компенсацией 24.05.2019, 17:290 Александр Козловский помог многодетной матери из Великих Лук приобрести дом и подвести к нему электричество 24.05.2019, 17:210 Хотя бы на час взвалить на себя «крестьянские заботы» предлагают гостям музейного комплекса в Бугрово
24.05.2019, 17:150 Псковская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку по факту смертельного травмирования женщины поездом в Порхове 24.05.2019, 16:590 Развитие добровольческого движения обсудили эксперты в рамках Дней Псковской области в Москве 24.05.2019, 16:510 Предложения по улучшению бизнес-климата в Псковской области обсудили на консультационно-экспертном совете при бизнес-омбудсмене 24.05.2019, 16:440 Псковская Академия ФСИН России провела торжественное закрытие фестиваля «Псковское вече»
24.05.2019, 16:370 Facebook запустит в следующем году свою криптовалюту 24.05.2019, 16:280 Свыше 16 тысяч жителей Псковской области работают в неблагоприятных условиях труда 24.05.2019, 16:140 Уникальный контент станет эффективным инструментом продвижения сайта 24.05.2019, 15:590 За электронной цифровой подписью псковичам можно обратиться в областную Кадастровую палату
24.05.2019, 15:550 В псковском филиале Академии ФСИН России состоялась игра «Что? Где? Когда?» 24.05.2019, 15:430 Дополнительные программы в области искусств пользуются самой большой популярностью среди псковских детей 24.05.2019, 15:340 Профсоюзы: Невысокая зарплата, отсутствие служебного жилья и других мер социальной поддержки сдерживают приток молодых кадров в лесную отрасль Псковщины 24.05.2019, 15:320 Москва окажет Псковской области методическую поддержку по внедрению систем «Умного города»
24.05.2019, 15:240 В Псковской области проводится операция «Дети и транспорт» 24.05.2019, 15:140 Областная организация профсоюза работников лесной отрасли готова содействовать разработке региональной программы поддержки молодых специалистов 24.05.2019, 14:590 Великолукская полиция установила подозреваемых в краже инструментов, аккумулятора, ноутбука и мобильника 24.05.2019, 14:531 Итоги учебного года 2018/2019 станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей
24.05.2019, 14:491 В Москве в презентации инвестиционного потенциала Псковской области участвовало 200 представителей российских регионов и 10 стран 24.05.2019, 14:480 Фестиваль «Русское слово в Ганзейские дни» состоялся в ПсковГУ 24.05.2019, 14:403 Последний звонок прозвучал сегодня для псковских выпускников 24.05.2019, 14:333 Александр Козловский - выпускникам: Убежден, вы уверенно будете идти к своей мечте
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.