Политика

Объявлена явка на 10 часов на дополнительных выборах депутата Великолукской Гордумы

На 10 часов явка избирателей на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 составила 5,26% (253 человека), сообщили Псковской Ленте Новостей в избиркоме.



Голосование на избирательных участках №132 и №134 началось в 8:00 и завершится в 20:00.

На один депутатский мандат претендуют 10 кандидатов. 7 из них, выдвинуты политическими партиями, трое- в порядке самовыдвижения.



Напомним, что полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной были досрочно прекращены 3 августа 2018 года. Согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата.



Добавим, что кроме Псковской области, сегодня, 26 мая 2019 года, еще в 11 регионах России проходят выборы в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления - в Республике Татарстан, Алтайском, Приморском , Хабаровском, Приморском краях, а также в Вологодской, Костромской, Курганской, Омской, Тамбовской, Челябинской областях.