Политика

7, 86% избирателей уже проголосовали на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы

На 12 часов проголосовали 7,86% избирателей на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, что составляет 378 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в избиркоме.

Голосование проходит на двух избирательных участках: №132 и №134. Они работают до 20:00, затем закроются на подсчет голосов.

На один депутатский мандат претендуют 10 кандидатов.

Напомним, что полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной были досрочно прекращены 3 августа 2018 года. Согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата.