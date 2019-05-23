Политика

На 15 часов явка на допвыборах депутата Великолукской городской Думы составила 10,21%

На 15 часов явка избирателей на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 составила 10,21% ( 491 человек) от общего числа избирателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в избиркоме.

Избирательные участки №132 и №134 открылись в 8:00 и закроются ровно в 20:00.

На один депутатский мандат претендуют 10 кандидатов. Из них семь выдвинуты политическими партиями, трое-самовыдвиженцы.

Напомним, что полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной были досрочно прекращены 3 августа 2018 года. Согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата.