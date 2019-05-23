Политика

К 18 часам явка на допвыборах в Великих Луках 12,16%

На дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 явка избирателей по состоянию на 18 часов составила 12,16% — это значит, что свое избирательное право реализовали 585 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в избиркоме.

Голосование проходит на двух избирательных участках: №132 и №134. Отдать свой голос избиратели смогут до 20 часов.

На один депутатский мандат претендуют 10 кандидатов.

Напомним, что полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной были досрочно прекращены 3 августа 2018 года. Согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата.