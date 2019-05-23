Голосование на допвыборах депутата Великолукской городской Думы завершилось

В Великих Луках завершилось голосование на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, сообщили Псковской Ленте Новостей в избиркоме.

Ровно в 20:00 закрылись избирательные участки №132 и №134, участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

Напомним, что дополнительные выборы были назначены в связи с досрочным прекращением 3 августа 2018 года полномочий депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной. Согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата.

На один депутатский мандат претендовали 10 кандидатов.