Политика

Будущего кандидата от «Единой России» в гордуму выбрали псковичи

Победу на предварительном голосовании «Единой России» по довыборам депутата Псковской городской Думы (округ №13) одержала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. За нее проголосовали 298 избирателей (77,40%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Между остальными участниками ПГ голоса распределились следующим образом: директора спортивно-развлекательного парка «Простория» Василия Демидова поддержали 57 человек (14,81%), сантехника Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергея Лавриненко - 49 (12,73%), директора ООО «Мега» Оксану Нани - 31 житель округа (8,05%).

Всего в предварительном голосовании партии в Пскове сегодня приняли участие 385 избирателей (3,85%).

Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, поддержать избиратели могли любое количество кандидатов, включенных в список.