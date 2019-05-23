Сергей Михеев побеждает на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Бежаницкого района

Подведены итоги предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Бежаницкого района. Победителем назван действующий руководитель муниципального образования Сергей Михеев – 400 голосов избирателей (79,68%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.
За другого участника партийной процедуры, директора МП «Водоканал» Бориса Ефимова проголосовали 99 граждан (19,72%).
Явка на предварительном голосовании в Бежаницком районе составила 5,04% - счетные участки посетили 502 человека.
Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, поддержать избиратели могли любое количество кандидатов, включенных в список.