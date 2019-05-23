Победителем предварительного голосования по выборам главы Пушкиногорского района стал Александр Баранов

Большинство голосов избирателей на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Пушкиногорского района получил действующий руководитель муниципалитета Александр Баранов. Ему отдали предпочтение 383 человека (95,75%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.
Результат главы администрации городского поселения «Пушкиногорье» Олега Шляхтюка – 23 голоса (5,75%), генерального директора агентства недвижимости «Основа» Сергея Андреева - 30 голосов (7,50%).
Явка на предварительном голосовании в Пушкиногорском районе составила 5,28%, на счетные участки пришли 400 граждан.
Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, поддержать избиратели могли любое количество кандидатов, включенных в список.