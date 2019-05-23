Политика

На предварительном голосовании в Усвятском районе большинство избирателей поддержали Дмитрия Петрова

Стали известны результаты предварительного голосования «Единой России» в Усвятском районе. Здесь большинство избирателей - 274 человека, или 93,20% - видят кандидатом от Партии на предстоящих выборах главы муниципалитета заместителя главы районной администрации Дмитрия Петрова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.



За второго участника ПГ, заведующую отделом по работе с молодежью Усвятского районного центра культуры Татьяну Никулину проголосовали 19 человек (6,46%).

Всего в партийной процедуре 26 мая приняли участие 294 жителя Усвятского района (7,51%).

Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, поддержать избиратели могли любое количество кандидатов, включенных в список.



