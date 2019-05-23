Сергей Мезенцев набрал более 80% голосов на предварительном голосовании «Единой России» в Новоржевском районе

Заместитель главы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев победил на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы муниципалитета. Он набрал 362 голоса избирателей (82,65%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.
Еще один участник партийной процедуры, исполнительный секретарь районного отделения «Единой России» Нина Бузанова получила 150 голосов (34,25%).
Явка на предварительном голосовании в Новоржевском районе составила 6,28% - на счетные участки пришли 438 человек.
Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, поддержать избиратели могли любое количество кандидатов, включенных в список.