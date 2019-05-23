Избиратели помогли «Единой России» определить кандидата на выборах главы Дновского района

На предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Дновского района большинство граждан поддержали начальника территориального отдела социальной защиты Татьяну Пахомову. Она получила 313 голосов (76,90%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.
За главу администрации сельского поселения «Выскодская волость» Елену Гуляеву высказались 55 избирателей (13,51%), директора-главного редактора МУП «Дновец» Марину Михайлову – 59 человек (14,50%%).
Всего в предварительном голосовании партии 26 мая приняли участие 407 жителей Дновского района (3,94%).
Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, поддержать избиратели могли любое количество кандидатов, включенных в список.