Большинство голосов на допвыборах депутата Великолукской гордумы получила Елена Чернозубова

По предварительным данным территориальной избирательной комиссии города Великие Луки, на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 после обработки 100% избирательных бюллетеней лидирует директор школы №13 Елена Чернозубова («Единая Россия»).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии Псковской области, за нее проголосовали 66,62% избирателей (441 человек).
Второе место занял Абдул-Насир Абдулкеримов («Яблоко») с 13,90 % (92 чел.), а третьим стал член КПРФ Сергей Пасечник, который набрал 8,01% (53 чел.).
Четвертый результат показывает Евгений Смирнов от «Справедливой России» - 2,72%, пятый -самовыдвиженец Владимир Владимиров - 2,11%.
Далее результаты распределились следующим образом: у Георгия Каменских (самовыдвижение) и Романа Лымарева (ЛДПР) по 1,36%, Александра Гуськова («Патриоты России») - 1,21%, Сергея Васюцкого (самовыдвижение) - 0,45%, у Виктора Вуйтика («Казачья партия Российской Федерации») -0%.
Явка на допвыборах депутата Великолукской гордумы составила 13,76% избирателей.
Напомним, что дополнительные выборы были назначены в связи с досрочным прекращением 3 августа 2018 года полномочий депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной. Согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата.
Фото Александра Воробьева