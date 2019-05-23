Политика

Медведев: «Единая Россия» обновляется, в партию приходит молодежь

Предварительное голосование в «Единой России» продемонстрировало, что партия обновляется и в неё приходит молодёжь, заявил премьер-министр РФ, лидер единороссов Дмитрий Медведев, пишет «Интерфакс».

«Хочу отметить, что на этих предварительных выборах, как обычно, участвовало много наших товарищей, кандидатов, но отрадно то, что около 40 процентов - это молодежь в возрасте до 35 лет. Это означает, что партия обновляется, что в партию приходят члены партии молодые (...), что, конечно, очень важно, чтобы партия занимала устойчивое положение в политической жизни нашей страны», - сказал Медведев, который вечером в воскресенье приехал в штаб-квартиру партии на Кутузовском проспекте в Москве.

Он отметил, что в ходе предварительного голосования использовались и новые технологии: электронное голосование.

«Это, по сути, обкатка новых технологий, которые могут использоваться в дальнейшем, в том числе, и в полноценной избирательной практике», - сказал лидер единороссов.

Единый день предварительного голосования в «Единой России» прошёл в это воскресенье. Партия отбирала кандидатов для выдвижения на довыборах депутатов Госдумы, региональных собраний и административных центров субъектов.