Политика

Александр Котов: Выбор кандидата от «Единой России» для выдвижения в Великолукскую гордуму был оправдан

Выбор кандидата от «Единой России» для выдвижения в Великолукскую городскую Думу по округу №14 был оправдан, заявил секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Котов. Так он прокомментировал победу кандидата от «Единой России», директора школы №13 Елены Чернозубовой.

Ранее сообщалось, что на один депутатский мандат претендовали 10 кандидатов. Чернозубову поддержало большинство избирателей - 66,62% (441 человек). Явка на довыборах в Великих Луках составила 13,76%.

Смотрите также Большинство голосов на допвыборах депутата Великолукской гордумы получила Елена Чернозубова

«Елена Чернозубова имеет большой опыт работы, ее многие знают. На предварительном голосовании она тоже победила с большим отрывом. Наш выбор, регионального и местного отделений партии, в пользу этого кандидата был оправдан. Это мы видим по результатам выборов, которые состоялись в воскресенье», - сказал Котов.

Он также отметил высокий уровень организации избирательной кампании в Великих Луках. «Я благодарю всех, кто поддержал на прошедших довыборах партию «Единая Россия». Мы будем стараться отработать доверие избирателей и помогать решать вопросы, в том числе и по округу №14, по которому избирался наш кандидат», - заключил секретарь псковского отделения партии.