Политика

Олег Брячак: Кто не участвует в выборах - не имеет права жаловаться на жизнь

Руководитель псковского отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак считает, что те люди, которые не участвуют в выборах, не имеют права жаловаться на жизнь. Олег Брячак отметил это в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Я бы попросил наших граждан принять участие в надвигающихся выборах. Тот, кто не участвует в выборах, сидит на кухне и палец о палец не ударит, чтобы что-то изменить, - не имеет права жаловаться на жизнь, - заявил Олег Брячак. - Многие не верят в выборы. Но я присутствовал при подсчете голосов на 4 участках. И, надо сказать, при должном контроле сфальсифицировать результаты выборов - невозможно. Там система контроля. Когда вы приходите на участок - с вас берут паспорт. И если, по зафиксированным паспортам, видно, что пришло 15 человек, а не 100, например, как это, допустим, пытаются показать, - то это сразу уголовное дело. Поэтому я прошу каждого проявить свою гражданскую позицию, проголосовать за человека, который вам наиболее cсимпатичен. А не сидеть на кухне и не говорить, мол, там - плохо, тут - плохо», - заключил Олег Брячак.

Помимо этого, руководитель псковского отделения партии «Справедливая Россия» добавил, что двери отделения партии на улице Яна Фабрициуса, 6а, всегда открыты для всех желающих.