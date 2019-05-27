Руководитель псковского отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак не будет претендовать на пост главы Пскова. Об этом Олег Брячак заявил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
«В 2017 году я пытался занять пост главы Пскова. Пер как танк и ничего не видел вокруг, зарубался со всеми, чтобы достичь цели. Привык так работать. Но тогда я не совсем понимал, что такое должность главы города. Будучи депутатом областного Собрания, полагал, что глава города - это по сути мэр, который имеет полномочия, который может что-то делать, может регулировать финансово-хозяйственную деятельность города. А, на самом деле, это не совсем так. Сегодня должность главы города - это больше должность представительская. Глава дарит подарки, встречает разные делегации, проводит различные совещания. Я никого не хочу обидеть, но зачастую эти совещания не несут никакого смысла. Я могу провести совещание, поставить задачу, кого-то выслушать за 5 минут. У главы же это растягивается на час, два, а то и три. Это не совсем эффективно, не совсем рационально. А сити-менеджер уже занимается непосредственно финансово-хозяйственной частью нашего города. Ему подчиняются непосредственно чиновники, управление городского хозяйства. А глава города даже не имеет полномочий поставить кому-то задачу, а потом за невыполнение этой задачи - наказать, или за выполнение той или иной задачи - премировать. Это все делает сити-менеджер».