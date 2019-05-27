Политика

Олег Брячак не будет претендовать на пост главы Пскова

Руководитель псковского отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак не будет претендовать на пост главы Пскова. Об этом Олег Брячак заявил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«В 2017 году я пытался занять пост главы Пскова. Пер как танк и ничего не видел вокруг, зарубался со всеми, чтобы достичь цели. Привык так работать. Но тогда я не совсем понимал, что такое должность главы города. Будучи депутатом областного Собрания, полагал, что глава города - это по сути мэр, который имеет полномочия, который может что-то делать, может регулировать финансово-хозяйственную деятельность города. А, на самом деле, это не совсем так. Сегодня должность главы города - это больше должность представительская. Глава дарит подарки, встречает разные делегации, проводит различные совещания. Я никого не хочу обидеть, но зачастую эти совещания не несут никакого смысла. Я могу провести совещание, поставить задачу, кого-то выслушать за 5 минут. У главы же это растягивается на час, два, а то и три. Это не совсем эффективно, не совсем рационально. А сити-менеджер уже занимается непосредственно финансово-хозяйственной частью нашего города. Ему подчиняются непосредственно чиновники, управление городского хозяйства. А глава города даже не имеет полномочий поставить кому-то задачу, а потом за невыполнение этой задачи - наказать, или за выполнение той или иной задачи - премировать. Это все делает сити-менеджер».