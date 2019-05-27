Политика

Лидер псковских справедливороссов: У Елены Полонской будет взаимопонимание с администрацией области

Руководитель псковского отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак считает, что у новоиспеченной и.о. главы Пскова Елены Полонской, которая сменила ушедшего 23 мая в отставку главу муниципалитета Ивана Цецерского, будет взаимопонимание с администрацией региона. Об этом Олег Брячак сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Елену Полонскую поддержали единогласно почти все депутаты. Если бы половина была против - был бы другой расклад. Кто-то мог бы начать забивать шары, кидать камни в огород. Но сейчас многое зависит от самой Елены, как она сумеет показать, проявить себя даже в таких мелких бытовых вопросах, как, например, лошадницы в Детском парке. И проблемных вопросов много. Например, программа «Чистая вода». Или осваивание денег. Мы в прошлом году не сумели освоить десятки миллионов рублей, которые были выделены на дворы. Чтобы такого не было - нужно взаимопонимание главы, сити-менеджера и администрации области. Я не чиновник и могу открыто сказать, что у Ивана Цецерского и сити-менеджера Александра Братчикова отношения были не совсем гладкие, что отражалось на работе. А у Елены Полонской и Александра Братчикова отношения, как я вижу, прекрасные. Мы видим, у Александра Братчикова складывается взаимопонимание с областной администрацией. Полагаем, у Елены Полонской тоже будет такое взаимопонимание с администрацией региона», - отметил Олег Брячак.

Кроме того, руководитель псковского отделения партии «Справедливая Россия» добавил, что чтобы важные для жителей города задачи выполнялись, чиновники должны быть выстроены в вертикаль.

«Только вертикаль работает. Если есть непонимание у губернатора и того же главы города или у губернатора и сити-менеджера - не будет порядка, конструктива, а будут палки в колеса, будет саботировано решений, недофинансирование и прочее, что негативно скажется на качестве жизни населения. Нужно, чтобы область понимала город, волость, деревню. Сегодня такое время, что нужно быть сплоченнее. Мы все россияне. Наша партия - город Псков. Нужно работать не на свой имидж, рейтинг, а на город. В Псковской городской Думе мы сейчас не делимся на каких-то "красных", "яблочников", "справедливоросcов" или "единоросcов", что очень приятно. Мы пришли к выводу, что это полезнее для всех», - заключил Олег Брячак.