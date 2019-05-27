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Политика

Олег Брячак о довыборах в Псковскую гордуму: По 13-му округу будет «заруба» между единороссами и коммунистами

28.05.2019 21:34|ПсковКомментариев: 0

Руководитель псковского отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак считает, что, на довыборах в гордуму главное противостояние относительно 13-го округа будет между региональными отделениями партий «Единая Россия» и «КПРФ». Об этом Олег Брячак сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Этот 13-й округ - округ коммунистов. Там Дмитрий Михайлов, ногами оттоптав, выиграл дважды. Первый раз - в Псковское областное собрание. Второй - в Псковскую городскую Думу. Это достойный, уважаемый человек. Коммунисты там в уважении. Что касается «Единой России», то на сегодня эта партия выставила по 13-му округу самого сильного кандидата Галину Неваленную. Это самый удачный выбор от партии. Галину я знаю лично и достаточно давно. Это уважаемый, авторитетный человек, тяжеловес. Она руководит тремя поликлиниками, была доверенным лицом на выборах президента. Причем иди она как самовыдвиженец - это ей бы помогло еще сильнее, поскольку люди устали от партий, не верят им. Так что "заруба" на этом округе будет между "Единой Россией" и коммунистами. Сложно делать прогнозы. И если бы от последних пошел сам Дмитрий Михайлов - это было бы очень интересно», - подметил Олег Брячак.

Кроме того, Олег Брячак заверил, что, теоретически, у кандидата от «Справедливой России» тоже есть шансы на победу.

«Мы можем выиграть этот округ. Теоретически, есть шансы. Но денег туда нужно будет "ввалить" столько денег, что мандат этот не стоит столько. К тому же этот мандат ни на что не влияет. Самое главное - не влияет на расклад сил в гордуме. Но подойдет, чтобы похвастаться победой. У нас есть достойные люди, которые хотят принять участие в выборах, и никто им не будет препятствовать. Мы проведем конференцию и решим, кто будет кандидатом, и обязательно выставим его», - заключил руководитель псковского отделения партии «Справедливая Россия».

Теги: #эхо москвы в пскове #Единая Россия #Справедливая Россия #КПРФ #политика #выборы #Брячак
Источник: Псковская Лента Новостей
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