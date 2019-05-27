Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ним деятельность регионального парламента, в том числе завтрашнюю сессию, на которой прозвучит отчет губернатора Михаила Ведерникова за 2018 год и в формате парламентского часа будет вновь обсуждаться реформа по обращению с ТКО. Также в программе будут затронуты актуальные темы общественно-политической повестки.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.