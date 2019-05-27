Политика

Перемены необходимы - Александр Котов об отставке главы Пскова Ивана Цецерского

Уход Ивана Цецерского с поста главы города Пскова был необходим. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов, комментируя недавнюю отставку Цецерского.

Напомним, на минувшей неделе он был избран председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Эта должность несовместима с полномочиями главы Пскова. При этом он останется депутатом Псковской городской Думы.

«Я считаю, что перемены необходимы, потому что, если они плановые, а не внезапные, они всегда приводят к изменению ситуации», - высказал мнение Александр Котов и напомнил «управленческую» теорию: «любой руководитель, будь то коммерческой, бюджетной организации или руководитель органов местного самоуправления, эффективно работает в должности не больше 7-8 лет».

«Сначала он вникает в суть проблем, потом идет период эффективной работы, а потом эффективность ослабевает. А у Ивана Николаевича за плечами уже более чем 10-летний стаж работы главой Пскова и более 20 лет работы депутатом. Любой человек устает, глаз замыливается», - констатировал Александр Котов. Тем не менее, по его мнению, нельзя вменять это человеку в вину: это естественный процесс, который с любым человеком может произойти, независимо от его должности.

«Эти перемены назревали давно, и вот это случилось. Ивану Николаевичу предложили должность, он согласился. Прежняя работа ему пригодится в новой должности. Трудно сказать, что эта ассоциация будет предлагать, но, наверное, какие-то планы по ее работе уже есть, и Иван Николаевич вполне справится с этой задачей», - резюмировал спикер регионального парламента.