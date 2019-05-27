Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Samsung Galaxy за вкусные покупки
производство пэт-гранул от и до
выбираем текстильные тапочки
Титан Моглинского разлома
мечта, ставшая явью
Опасны ли суперджеты?
О неравном бое с пармезаном
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 27.05.2019 16:090 Праймериз без неожиданностей 29.05.2019 14:150 Перемены необходимы - Александр Котов об отставке главы Пскова Ивана Цецерского 29.05.2019 14:130 21 кандидат от «Единой России» будет претендовать на замещение депутатских мандатов в Псковском районе 29.05.2019 13:500 Ян Лузин написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Псковского областного Собрания 29.05.2019 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 28.05.2019 21:342 Олег Брячак о довыборах в Псковскую гордуму: По 13-му округу будет «заруба» между единороссами и коммунистами
 
 
 
Самое популярное 27.05.2019 14:141 Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев 27.05.2019 10:359 Замкомандира 104-го полка 76-й дивизии лишился доступа к гостайне из-за загранпоездок 26.05.2019 10:009 ПЛН-ТВ: Псков без Ивана Цецерского 28.05.2019 11:3228 В Пскове состоялось торжественное открытие памятника пограничникам. ФОТО 26.05.2019 16:041 Неравнодушные великолучане спасли ежа со стаканчиком на голове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Перемены необходимы - Александр Котов об отставке главы Пскова Ивана Цецерского

29.05.2019 14:15|ПсковКомментариев: 0

Уход Ивана Цецерского с поста главы города Пскова был необходим. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов, комментируя недавнюю отставку Цецерского.

Напомним, на минувшей неделе он был избран председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Эта должность несовместима с полномочиями главы Пскова. При этом он останется депутатом Псковской городской Думы.

«Я считаю, что перемены необходимы, потому что, если они плановые, а не внезапные, они всегда приводят к изменению ситуации», - высказал мнение Александр Котов и напомнил «управленческую» теорию: «любой руководитель, будь то коммерческой, бюджетной организации или руководитель органов местного самоуправления, эффективно работает в должности не больше 7-8 лет».

«Сначала он вникает в суть проблем, потом идет период эффективной работы, а потом эффективность ослабевает. А у Ивана Николаевича за плечами уже более чем 10-летний стаж работы главой Пскова и более 20 лет работы депутатом. Любой человек устает, глаз замыливается», - констатировал Александр Котов. Тем не менее, по его мнению, нельзя вменять это человеку в вину: это естественный процесс, который с любым человеком может произойти, независимо от его должности.

«Эти перемены назревали давно, и вот это случилось. Ивану Николаевичу предложили должность, он согласился. Прежняя работа ему пригодится в новой должности. Трудно сказать, что эта ассоциация будет предлагать, но, наверное, какие-то планы по ее работе уже есть, и Иван Николаевич вполне справится с этой задачей», - резюмировал спикер регионального парламента.

Теги: #кадровые перестановки #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 692 человека
29.05.2019, 14:160 Из дома, горевшего на Чехова в Пскове, спасли трех человек 29.05.2019, 14:150 Перемены необходимы - Александр Котов об отставке главы Пскова Ивана Цецерского 29.05.2019, 14:130 21 кандидат от «Единой России» будет претендовать на замещение депутатских мандатов в Псковском районе 29.05.2019, 14:100 В банке обнаружена фальшивая тысячерублевая купюра, поступившая из великолукской аптеки
29.05.2019, 14:080 Фотофакт: На улице Красноармейской лужа длиной с дорогу 29.05.2019, 13:500 Ян Лузин написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Псковского областного Собрания 29.05.2019, 13:410 В Пскове может появиться президентское кадетское училище имени Героев 6-й роты 29.05.2019, 13:380 28 мая в селе Карамышево прошла акция «Цифровое телевидение в каждый дом»
29.05.2019, 13:250 ВЦИОМ: Более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов 29.05.2019, 13:160 Великолучанка сообщила данные банковской карты мошенникам и потеряла 27 тыс. рублей 29.05.2019, 13:111 Печорская транспортная прокуратура установила ненадлежащее техническое обслуживание локомотивов 29.05.2019, 13:110 Актуальные вопросы арбитражного делопроизводства обсуждают председатели судов СЗФО в Пскове
29.05.2019, 13:030 Администрацию Псковской области наделят полномочиями по определению условий оплаты труда работников регионального ФОМС 29.05.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 29.05.2019, 12:580 Музыкальные школы в Пскове и Великих Луках отремонтируют, а в Острове откроют четвертый киноконцертный зал 29.05.2019, 12:510 Псковские спортсмены завоевали золото и бронзу на соревнованиях по легкой атлетике в Сочи
29.05.2019, 12:410 В Псковской области увеличится количество получающих компенсацию педагогов за проведение итоговой государственной аттестации 29.05.2019, 12:370 Подрядчик ведет подготовку участка под строительство второй очереди кладбища «Крестовское» 29.05.2019, 12:241 Вертолетная площадка появится рядом с новым Перинатальным центром в Пскове 29.05.2019, 12:140 Свидетельства об окончании музыкальной школы при колледже искусств вручены 6 выпускникам
29.05.2019, 12:120 Расходы по программе «Развитие здравоохранения» в Псковской области увеличат почти на 355 тысяч рублей 29.05.2019, 12:030 Исполнитель роли Джона Сноу попал в психушку из-за окончания съемок «Игры престолов» 29.05.2019, 12:010 О псковских легендах и преданиях о княгине Ольге узнали участники проекта «Путь к долголетию» 29.05.2019, 11:550 В июле в региональный парламент поступит концепт по развитию медвытрезвителей в Псковской области
29.05.2019, 11:500 Вокальный ансамбль из Великих Лук принял участие в международном фестивале 29.05.2019, 11:460 На строительстве Северного обхода ведется устройство транспортной развязки Псков - Гдов 29.05.2019, 11:400 Более трех центнеров сыра и сосисок без документов вернули в Республику Беларусь сотрудники псковского Россельхознадзора 29.05.2019, 11:380 Для военного городка Остров-3 проектируют новую газовую котельную
29.05.2019, 11:360 2 июня состоится исторический праздник «Довмонт Псковский» 29.05.2019, 11:341 Бюджет Псковской области пока не может себе позволить очистные сооружения в деревне Суханово - чиновники 29.05.2019, 11:3411 Почти 100 тысяч рублей составляет средняя зарплата в соседней Эстонии 29.05.2019, 11:321 Команда «Псковэнерго» поборется за звание лучшей на Северо-Западе
29.05.2019, 11:310 Показ новой литературно-художественной программы библиотеатра состоялся в Псковском колледже искусств 29.05.2019, 11:290 Александр Котов станет гостем программы «Дом Советов» 29.05.2019, 11:285 Бывшее здание псковского роддома не превратят в поликлинику из-за слишком дорогостоящей реконструкции 29.05.2019, 11:262 Олег Брячак об уходе главы Пскова, грядущих выборах и законопроектах
29.05.2019, 10:570 Из ячейки для хранения вещей в невельском магазине похитили дрель, шлифовальную машину и планшет 29.05.2019, 10:560 Строительство долгожданной школы в Гдове откладывается как минимум до 2021 года 29.05.2019, 10:500 «Прямая линия» с Путиным пройдет летом, ее дата определена - Песков 29.05.2019, 10:500 О празднике «Добрый Псков - Город Детства» пойдет речь в программе «Беседка»
29.05.2019, 10:330 Сотрудники псковского Россельхознадзора запретили ввоз более 1400 литров лекарственных и 2 тонн инсектицидных средств 29.05.2019, 10:306 РЖД подняли цены на билеты в «Ласточке» из Новгорода в Псков и Петрозаводск 29.05.2019, 10:280 Победителей проекта «Мой олимпийский дневник» наградили в великолукской школе №6 29.05.2019, 10:150 Семь артснарядов времен ВОВ обезврежены за сутки в Псковской области
29.05.2019, 10:140 Первая глава, или Кто вы, госпожа Полонская 29.05.2019, 10:060 В Порховском районе состоялось межведомственное мероприятие с лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции 29.05.2019, 10:060 2018 год прошел под флагом модернизации «ДСК» - Ян Лузин 29.05.2019, 10:010 Псковский курсант стал серебряным призером всероссийских соревнований по рукопашному бою
29.05.2019, 10:011 В Пскове прошли торжественные мероприятия, посвященные 28-летию образования Псковской таможни 29.05.2019, 09:260 Сварочные работы стали причиной пожара в доме на улице Алтаева в Пскове 29.05.2019, 09:030 В Великих Луках сбили ребенка, пересекавшего проезжую часть на велосипеде 29.05.2019, 09:010 Школьникам расширят скидки для проезда в поездах
29.05.2019, 08:520 В колледже искусств завершился студенческий конкурс «Педагогические надежды» 29.05.2019, 08:512 На необычную пешую экскурсию-поход по Изборско-Мальской долине приглашают псковичей 29.05.2019, 08:390 «Отцовский капитал» может появиться в России 29.05.2019, 08:280 В России предложили запретить псевдопивные напитки
29.05.2019, 08:160 Правительство составило список приоритетов для госзакупок 29.05.2019, 08:030 Выпускники напишут ЕГЭ по математике 29.05.2019, 07:230 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Президиума Общества русской словесности 28.05.2019, 23:249 Олег Брячак: В Пскове управляющие компании не видят людей в упор, а просто на них зарабатывают
28.05.2019, 23:071 Интерактив: Ганзейские «достопримечательности» псковских дворов 28.05.2019, 22:491 В Пскове осужден молодой человек за кражу средств с банковской карточки 28.05.2019, 22:310 Руководитель псковского отделения «Справедливой России» рассказал о своих новых законопроектах 28.05.2019, 22:120 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие во II Всероссийской конференции «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи»
28.05.2019, 22:082 За незаконную продажу водки псковичку оштрафовали на 20 тысяч рублей 28.05.2019, 21:520 Псковская писательница Ольга Шерстобитова выпустила первую часть дилогии «Мой темный принц. Мое темное счастье» 28.05.2019, 21:342 Олег Брячак о довыборах в Псковскую гордуму: По 13-му округу будет «заруба» между единороссами и коммунистами 28.05.2019, 21:170 Свыше 12 лет проведет за решеткой пскович за убийство случайного знакомого
28.05.2019, 21:060 Реализацию нацпроекта «Культура» на региональном уровне обсудили в Пскове 28.05.2019, 20:550 Великолукская транспортная прокуратура приглашает предпринимателей на прием 4 июня 28.05.2019, 20:460 «Зенча-Псков» станет участником «Выставки промышленников Псковской области» 28.05.2019, 20:390 Три года проведет в колонии грабитель, попытавшийся украсть сумку у псковички
28.05.2019, 20:210 Реутовский музей образования получил в дар барельеф Пушкина из Михайловского 28.05.2019, 20:043 Псковский бухгалтер два месяца подряд присваивала зарплату сотрудников 28.05.2019, 19:432 Лидер псковских справедливороссов: У Елены Полонской будет взаимопонимание с администрацией области 28.05.2019, 19:240 Мечтаем наяву: Необычный урок рисования прошел в воскресной школе Троицкого собора
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.