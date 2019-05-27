Политика

21 кандидат от «Единой России» будет претендовать на замещение депутатских мандатов в Псковском районе

21 кандидат от партии «Единая Россия» будет претендовать на замещение мандатов в ходе выборов в собрания депутатов Середскинской и Карамышевской волостей. Все они стали победителями предварительного голосования, которое прошло в Псковском районе 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

На выборах депутатов Собрания Карамышевской волости по округу №1 (4 мандата) партию представят председатель СХПК «Загорье» Юрий Травин, глава администрации Карамышевской волости Лариса Александрова, почтальон отделения почтовой связи Карамышево Елена Кольцова, акушерка Талецкого ФАПа Татьяна Владимирова; по округу №2 (4 мандата) - участковая медсестра терапевтического кабинета Псковской межрайонной больницы Светлана Жукова, почтальон сельского отделения почтовой связи «Липеты» Михаил Фёдоров, учитель Быстрецовской основной школы Ирина Филиппова, заведующая отделом клубной работы Выставского досугового отделения Карамышевского КДУ Наталья Гаврилова; по округу №3 (3 мандата) - старший менеджер по обслуживанию отделения Сбербанка Наталья Орлова, глава Карамышевской волости Татьяна Павлова и начальник производства Карамышевского хлебозавода Ольга Михайлова.

В выборах депутатов Собрания Середкинской волости от «Единой России» примут участие следующие кандидаты: заведующая отделом библиотечной работы Серёдкинского культурно-досугового центра Ирина Алтухова, завхоз и учитель технологии Остенской средней школы Светлана Майорова, воспитатель детского сада «Родничок» Наталья Виноградова (округ №1, 3 мандата); командир отдельного пожарного поста в Серёдке Артём Павлов, генеральный директор ООО «Потенциал плюс» Татьяна Карпович, водитель автобуса ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Владимир Удальцов, учитель начальных классов Серёдкинской средней школы Наталья Евсеева (округ №2, 4 мандата); заведующая Спасовщинским фельдшерско-акушерским пунктом Людмила Фурман, мастер домоуправления УК «Жилуслуги» Николай Мартынюк и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Светлана Минина (округ №3, 3 мандата).