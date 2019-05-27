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Политика

Избирательный кодекс Псковской области усовершенствуют с учетом пожеланий непарламентских партий

29.05.2019 14:27|ПсковКомментариев: 0

В Избирательном кодексе Псковской области устранят противоречия и усовершенствуют с учетом правоприменительной практики и предложений региональных политических партий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Как пояснил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, проект закона подготовлен с целью приведения его в соответствие с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В частности, увеличивается сумма избирательного фонда, которую кандидат может использовать на выборах представительных органов сельских поселений без открытия специального избирательного счета за счет собственных средств: с пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Кроме того, в закон Псковской области «Избирательный  кодекс Псковской области» по предложению региональных отделений политических партий вносится ряд поправок, связанных с его совершенствованием, обусловленных правоприменительной практикой, необходимостью устранения  внутренних противоречий и уточнения некоторых положений закона.

Так, с целью устранения неопределенности при сдаче документов на выдвижение уточняется время предоставления в соответствующую избирательную комиссию документов для уведомления о самовыдвижении кандидата, о выдвижении кандидата (единого списка кандидатов) избирательным объединением - до 18.00 по местному времени последнего дня, установленного законом срока.

Закон предлагается дополнить положением о том, что документы о выдвижении избирательным объединением кандидата на должность губернатора области, главы муниципального образования, кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатным округам, представляются в избирательную комиссию все  одновременно. При этом фотографии кандидата и его биографические данные исключаются из перечня документов, необходимых для уведомления о выдвижении. «Они переносятся в другую статью Избирательного кодекса», - уточнил Михаил Иванов.

Проектом закона срок представления документов в избирательную комиссию для регистрации кандидатов и единых списков кандидатов   устанавливается не ранее чем за 55 и не позднее чем за 40 дней до дня голосования, тем самым увеличивается общий период для выдвижения и регистрации. Среди них предусмотрен документ, подтверждающий  оплату изготовления подписных листов за счет средств соответствующего избирательного фонда.

Документом устанавливается также перечень документов, из которых состоит первый финансовый отчет кандидата, избирательного объединения. Предусматривается, что в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета, что значительно расширяет период, по состоянию на который можно представить отчет.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что вышеперечисленные изменения не потребуют выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета.

После доклада депутат от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг поинтересовался, кто те влиятельные партии, которые предложили внести поправки в Избирательный кодекс. «Обратились представители шести политических партий, среди которых «Патриоты России». Полный список мы можем вам предоставить», - ответил Михаил Иванов.

«Интересно, что эти партии не представлены ни в региональном парламенте, ни в органах муниципальной законодательной власти, между тем, они заинтересовались избирательным правом», - отметил Лев Шлосберг.

Депутат также высказался, что, по его мнению, в предложенном законопроекте в перечне обязательных документов, включая оплату подписных листов, устанавливается еще один административный барьер, препятствующий выходу на выборы. Однако Михаил Иванов с такой трактовкой не согласился. «Не надо бояться законов, их надо исполнять. Я не вижу в предложенном перечне никаких препятствий», - подчеркнул он.

«Сколько можно за десять дней до назначения выборов вносить такие изменения, о которые кандидаты будут спотыкаться», - добавил Лев Шлосберг и призвал коллег воздержаться от голосования по этому законопроекту.

Члены комитета большинством голосов (при трех против и одном воздержавшемся) приняли решение рекомендовать региональному парламенту поддержать законопроект на предстоящей сессии, 30 мая.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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