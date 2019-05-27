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Политика

Парламентский комитет не поддержал законодательные инициативы Льва Шлосберга о неуважении к правам и свободам человека

29.05.2019 14:54|ПсковКомментариев: 0

В преддверии 33-й сессии регионального парламента на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению обсуждались три законопроекта депутата Псковского областного Собрания Льва Шлосберга (фракция «Яблоко»), которые, по словам их автора, являются юридическим и политическим ответом на закон «о неуважении к власти», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий предлагает внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, подготовить соответствующий проект постановления Псковского областного Собрания депутатов и внести изменения в некоторые законодательные акты «в связи с совершенствованием государственной защиты установленных и гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина».

Как пояснил автор законодательных инициатив, проектами законов предлагает ввести «административную ответственность за публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма».

Кроме того, предлагает ввести административную ответственность за принятие законов и других правовых актов, которые будут квалифицированы судом как выражающие явное неуважение к правам и свободам человека и гражданина.

Лев Шлосберг предложил в законодательном порядке обязать органы государственной власти и местного самоуправления – законодательные, исполнительные, представительные – проводить поименные голосования по утверждению всех правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан и фиксировать эти голосования в протоколах заседаний, чтобы лица, занимающие публичные должности, несли личную ответственность за принятие «неуважительного» закона или постановления.

Автор законодательных инициатив согласился, что в предложенных им законопроектах содержится так называемая «неопределенность права», но в этом депутат видит зеркальный ответ на такую же неопределенность права в случае формулировки «явное неуважение к власти».

Добавим, что депутат предложил своим коллегам из законодательных собраний других регионов устроить законодательный флэшмоб – внести аналогичные инициативы на рассмотрение региональных парламентов.

Ранее, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга отказалось рассматривать внесенные руководителя фракции «Яблоко» Борисом Вишневским разработанные псковским «Яблоком» проекты законодательных инициатив: за включение их в повестку дня проголосовали только 14 депутатов из 50.

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия внесли в повестку дня, но отклонили 23 мая аналогичную инициативу депутата, председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой: законопроект поддержали пять депутатов, 15 высказались против, 9 не голосовали.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете выражения «явного неуважения» к представителям власти в СМИ и интернете 18 марта 2019 года. Проект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с членом Совета Федерации Андреем Клишасом в конце 2018 года. Закон предполагает штрафы от 30 до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение грозит арестом на срок до 15 суток или штрафом от 100 до 200 тыс. рублей. (а третье и следующие правонарушения - от 200 до 300 тыс. рублей).

Первые случаи применения закона, как отметил Лев Шлосберг, касались публичных высказываний в адрес лично Владимира Путина.

Члены парламентского комитета большинством голосов приняли решение рекомендовать региональному парламенту отклонить все предложенные Львом Шлосбергом законопроекты на предстоящей 30 мая сессии (четыре депутата проголосовали за проекты законов и шесть - против).

Теги: #Шлосберг #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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