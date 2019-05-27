Политика

«Единая Россия» планирует предварительное голосование по довыборам в Псковское областное Собрание в связи с уходом Яна Лузина

Псковское региональное отделение «Единой России» планирует провести предварительное голосование по определению кандидата на довыборы депутата областного Собрания по округу №2. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, председатель регионального парламента Александр Котов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, ожидается, что на очередной сессии областного Собрания будут досрочно прекращены полномочия депутата Яна Лузина. «Мы удовлетворим заявление Яна Вячеславовича и примем решение о назначении дополнительных выборов в Псковское областное Собрание по этому избирательному округу с той целью, чтобы они прошли в Единый день голосования, в сентябре текущего года, - сказал Александр Котов. - Срок полномочий у нас не закончен, еще достаточно много времени областное Собрание депутатов будет работать в этом созыве. И, на мой взгляд, в избирательном округе №2 обязательно должен быть депутат».

Котов отметил, что псковскому отделению «Единой России» предстоит в ускоренном режиме провести обязательную процедуру предварительного голосования, и региональному исполкому будет дано соответствующее поручение. «Хочется, чтобы выбор кандидата от партии был осознанным, чтобы жители округа помогли нам выбрать достойного кандидата, чтобы он пользовался авторитетом и поддержкой у избирателей, - подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России». - Это серьезная работа. Но, я думаю, мы проведем ее быстро и качественно и определим достойного кандидата, которого региональное отделение партии выдвинет на предстоящих выборах».