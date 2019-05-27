Политика

Антон Минаков уличил «Единую Россию» в неисполнении предвыборных обещаний 2016 года

Ни один из пунктов предвыборных обещаний партии «Единая Россия», сделанных в 2016 году, не был выполнен. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в рамках предварительных выступлений на очередной сессии регионального парламента заявил депутат Псковского областного Собрания от фракции ЛДПР Антон Минаков.

«Я не буду ничего комментировать, просто зачитаю вам эти обещания, которые опубликованы в предвыборной газете 2016 года партии «Единая Россия»: 10 млрд рублей будут выделены на подготовку к Международным Ганзейским дням, будет достроен «Северный обход», будет достроен и обновлен стадион «Машиностроитель», памятники и истории культуры будут приведены в порядок, так же как и инфраструктура в пределах Окольного города, будет реализована программа «Чистая вода» и построен университетский городок… Насколько я вижу, ни один из этих пунктов предвыборных обещаний не был выполнен», - отметил он в своем выступлении.

Антон Минаков также отметил, что для того, чтобы оценить готовность Пскова к приему Ганзы, достаточно выйти на улицы областного центра и самому это оценить.