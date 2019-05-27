Политика

В Избирательный кодекс Псковской области внесли очередные изменения

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили поправки в Избирательный кодекс Псковской области, которые, как утверждают авторы соответствующего законопроекта, должны устранить противоречия и усовершенствовать его с учетом правоприменительной практики и предложений региональных политических партий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято сегодня, 30 мая, на очередной сессии регионального парламента.

Список поправок достаточно обширен. В частности, увеличивается сумма избирательного фонда, которую кандидат может использовать на выборах представительных органов сельских поселений без открытия специального избирательного счета за счет собственных средств: с пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Также, с целью устранения неопределенности при сдаче документов на выдвижение, уточняется время предоставления в соответствующую избирательную комиссию документов для уведомления о самовыдвижении кандидата, о выдвижении кандидата (единого списка кандидатов) избирательным объединением - до 18.00 по местному времени последнего дня, установленного законом срока.

Закон дополняется положением о том, что документы о выдвижении избирательным объединением кандидата на должность губернатора области, главы муниципального образования, кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатным округам, представляются в избирательную комиссию все одновременно. При этом фотографии кандидата и его биографические данные исключаются из перечня документов, необходимых для уведомления о выдвижении.

Срок представления документов в избирательную комиссию для регистрации кандидатов и единых списков кандидатов устанавливается не ранее чем за 55 и не позднее чем за 40 дней до дня голосования, тем самым увеличивается общий период для выдвижения и регистрации. Среди них предусмотрен документ, подтверждающий оплату изготовления подписных листов за счет средств соответствующего избирательного фонда.

Законопроектом устанавливается также перечень документов, из которых состоит первый финансовый отчет кандидата, избирательного объединения. Предусматривается, что в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета, что значительно расширяет период, по состоянию на который можно представить отчет.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что вышеперечисленные изменения не потребуют выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета.

Против законопроекта активно выступил депутат от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг, который назвал его «избыточным» и «устанавливающим новые барьеры» для возможных участников выборов.

«Сколько можно за десять дней до назначения выборов вносить такие изменения, о которые кандидаты будут спотыкаться», - добавил Лев Шлосберг и призвал коллег воздержаться от голосования по этому законопроекту.

Тем не менее, большинством голосов (34 - за, 4 - против, 1 - воздержался) законопроект был принят в двух чтениях с учетом поправок.