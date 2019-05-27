Политика

Депутаты в четвертый раз отклонили инициативу Льва Шлосберга о возвращении прямых выборов мэра

Депутаты Псковского областного Собрания в четвертый раз за текущий созыв отклонили законодательную инициативу Льва Шлосберга (фракция «Яблоко») о возвращении прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 30 мая, на очередной сессии регионального парламента.

Проектом закона предлагается изменить порядок избрания и содержания полномочий глав муниципальных образований области, имеющих статус городского округа.

По словам автора законодательной инициативы, избиратели Псковской области, проживающие в муниципальных образованиях, имеющих статус муниципального района, имеют право избирать главу муниципального образования на муниципальных выборах, при этом глава муниципального образования возглавляет местную администрацию, а избиратели, проживающие в муниципальных образованиях, имеющих статус городского округа (город Псков и город Великие Луки), такого права лишены.

По мнению автора законопроекта, в сегодняшний реалиях, когда главу города избирают тайным голосованием депутаты гордумы, избранный градоначальник не несет ответственности перед избирателями. «Возвращение прямых выборов приведет к завершению политической стагнации и в Пскове, и в Великих Луках, которая мешает экономическому развитию этих городов», - подчеркнул он.

В пользу проекта закона высказались представители оппозиционных партий – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Ранее законопроект не нашел поддержки у большинства депутатов в рамках заседания парламентского по законодательству.

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Напомним, ранее Лев Шлосберг утверждал, что будет вносить инициативу о прямых выборах в органы местного самоуправления до тех пора, пока оно не будет принята на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Законопроект отклонен на этапе первого чтения: 10 депутатов проголосовало за, 20 - против, 2 – воздержались.