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Политика

Элла Памфилова: «Мы хотим, чтобы выиграли наши избиратели»

30.05.2019 17:26|ПсковКомментариев: 2

29 мая в рамках 202-го заседания ЦИК России председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова рассказала об основных аспектах нового избирательного цикла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

«Масштаб предстоящих выборов можно оценить даже по нескольким цифрам: в единый день голосования пройдет свыше 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней на территориях 85 субъектов Российской Федерации. Будет замещаться около 47 тысяч мандатов и выборных должностей. В выборах смогут участвовать более 56 миллионов граждан», – сообщила Элла Памфилова.

Говоря об участниках предстоящих выборов, глава ЦИК России сообщила, что, по сведениям министерства юстиции Российской Федерации, на сегодняшний день в России зарегистрирована 61 политическая партия, 60 из которых имеют право принимать участие в выборах в соответствии с требованиями Федерального закона «О политических партиях».

ЦИК России подготовлен и размещен на официальном сайте восьмой выпуск справочного издания «Политические партии в Российской Федерации. 2019 год».

Справочник содержит сведения обо всех зарегистрированных на момент публикации политических партиях России: данные о лидерах, руководящих органах и структуре, выдержки из программных и уставных документов, а также их контактную информацию. Впервые в сборнике представлены данные о достижениях политических партий на выборах разных уровней – сколько глав регионов и депутатов избрано от политической партии на прямых выборах.

Все указанные сведения будут обновляться два раза в год.

Глава ЦИК России подчеркнула, что Центризбирком настроен всячески помогать и содействовать партиям в их стремлении участвовать в выборах.

«Мы очень благожелательно настроены ко всем партиям, которые собираются принимать участие в избирательных кампаниях, и готовы оказывать им всю необходимую поддержку и методическую помощь», – сказала Элла Памфилова.

Также Председатель ЦИК России обратила внимание, что на официальном сайте Комиссии ежемесячно размещается актуальная информация о политических партиях, выдвижение которыми кандидатов, списков кандидатов не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов региональных парламентов и выборах депутатов представительных органов местного самоуправления.

Элла Памфилова сообщила о применении на сентябрьских выборах технических средств подсчета голосов избирателей (КОИБ и КЭГ). Так, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по четырем одномандатным избирательным округам планируется использовать 369 КОИБ. На выборах высших должностных лиц, депутатов законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, глав и депутатов административных центров будут задействованы 6 217 КОИБ и 85 КЭГ.

Таким образом, в единый день голосования планируется использовать примерно 50 процентов КОИБ от их общего количества.

Средствами видеонаблюдения будет оснащено более 13,8 тысячи помещений для голосования и территориальных избирательных комиссий. На дополнительных выборах депутатов Государственной Думы ими будет оснащено 84 ТИК и 1065 УИК, на региональных выборах в 43 субъектах Российской Федерации планируется применение средств видеонаблюдения в 845 ТИК и в 11 859 УИК.

Элла Памфилова презентовала логотип единого дня голосования 8 сентября и подчеркнула, что в информационной работе ЦИК России старается использовать все возможные каналы распространения информации: телевидение, радио, печатные СМИ, Интернет. Она выразила благодарность партнерам Центризбиркома – компаниям из различных сфер деятельности, которые на безвозмездной основе помогают информировать граждан о возможностях реализации их избирательных прав.

«Регионы также призываем по возможности выстраивать подобные партнерские отношения на региональном уровне», – сказала глава Центризбиркома.

30 мая вместе со стартом нового избирательного цикла на сайте ЦИК России будет открыт раздел «Единый день голосования 8 сентября 2019 года», содержащий максимальный объем информации о предстоящих выборах, включая сроки осуществления избирательных действий, сведения о выдвижении и регистрации кандидатов.

Здесь же будет размещена информация о механизме «Мобильный избиратель», цифровых избирательных участках и многое другое. Информация будет постоянно дополняться и актуализироваться.

Председатель ЦИК России проинформировала о проводимой работе по обеспечению избирательных прав инвалидов.

«ЦИК России проводит огромную работу по обеспечению избирательных прав инвалидов, – сказала Элла Памфилова. – Эта работа будет продолжаться и далее, поскольку мы считаем, что этой группе избирателей – миллионам граждан с ограниченными возможностями – необходимо уделять максимальное внимание. Это наша прямая обязанность».

В настоящее время около 90 процентов помещений для голосования размещены на первых этажах зданий. Из них 60 процентов помещений полностью приспособлены для голосования инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников. Есть пандусы, подъемные устройства, тактильные указатели, кнопки вызова помощи. В 2012 году этот показатель составлял всего лишь 15 процентов.

В заключение Элла Памфилова рассказала о проведении экспериментов: по созданию цифровых избирательных участков и дистанционному электронному голосованию в Москве в ходе сентябрьских выборов. В ближайшее время будут подписаны соответствующие федеральные законы.

Первый эксперимент – по голосованию на 30-ти цифровых избирательных участках, созданных на территории Москвы. Проголосовать на них смогут избиратели, находящиеся в день голосования за пределами своего избирательного округа. В эксперименте задействованы 4 субъекта Российской Федерации, где пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, а также 16 регионов, где запланированы губернаторские выборы.

Второй эксперимент – организация дистанционного электронного голосования через портал MOS.RU на выборах в Мосгордуму седьмого созыва. Принять участие в таком голосовании смогут избиратели из нескольких избирательных округов Москвы. Дистанционное электронное голосование станет дополнительной возможностью для избирателей наравне с традиционным голосованием, то есть граждане смогут выбрать, какой способ для них более удобен.

Дистанционное электронное голосование – это эксперимент Московской городской Думы. Перечень избирательных округов, которые будут в нем задействованы, определит Мосгоризбирком.

«Очень важно, что мы проводим эти эксперименты, обкатываем новые технологии, потому как делаем это исключительно в интересах избирателей, – заявила Элла Памфилова. – Мы не можем себе позволить отставать от современных тенденций, которые происходят в мире, в нашей стране. Поэтому мы максимально используем все возможности, которые допустимы в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика России».

Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время вносятся и изменения в избирательное законодательство.

Устанавливаются дополнительные гарантии реализации избирательных прав граждан, которые по тем или иным причинам не имеют регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, но зарегистрированы по месту пребывания на соответствующей территории, а также для работающих вахтовым методом.

Будет закреплена обязанность органов внутренних дел по представлению комиссии, запросу органа, назначающего членов комиссии, проводить проверку в отношении лиц, назначаемых членами комиссии, и представлять по ним сведения о факте уголовного преследования, а также о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.

Субъектам Российской Федерации предоставляется право самостоятельно определять срок полномочий участковых комиссий в пределах от 1 года до 5 лет.

Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации будет разрешено принимать решения о проведении контрольного подсчета голосов при использовании технических средств подсчета голосов.

«Надеюсь, кампания пройдет честно и достойно, чтобы люди были довольны, а выборы – справедливы», – сказала председатель ЦИК России.

Напомним,что в единый день голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября, на территории Псковской области пройдут уже 12 избирательных кампаний.

Сегодня, 30 мая, на заседании Псковского областного Собрания депутатов принято решение о назначении дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу №2 (г.Псков) на 8 сентября 2019 года в связи с досрочным сложении полномочий депутата Яна Лузина.

Жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будут избирать глав муниципальных образований.

Пройдут выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.

Также, во второе воскресенье сентября, состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.

Избирательной комиссией Псковской области проводится подготовительная работа в целях осуществления контроля за соблюдением избирательного законодательства, избирательных прав жителей региона при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, оказания правовой и методической помощи избирательным комиссиям, организующим муниципальные выборы.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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