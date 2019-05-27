Политика

Кандидатура Андрея Карпова согласована на должность руководителя регионального исполкома «Единой России»

Президиум Генерального совета «Единой России» на заседании 30 мая принял ряд кадровых решений. В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, кандидатура Андрея Карпова согласована на должность руководителя регионального исполкома Псковского регионального отделения «Единой России».

Напомним, Андрей Карпов родился 23 сентября 1973 года в поселке Кунья Псковской области. В 1994 году окончил Гомельский кооперативный институт, в 2005-м - Северо-Западную академию государственной службы.

В 1994-1995 году - главный казначей-инспектор по государственным кредитам и внебюджетным фондам Отделения Федерального казначейства по Псковскому району. С 1995 по 2001 год работал главным специалистом, а затем исполнял обязанности начальника отдела государственных кредитов внебюджетных фондов и ценных бумаг, был заместителем начальника отдела контроля за средствами федерального бюджета управления федерального казначейства по Псковской области.

Позже занимал должности начальника отдела правового обеспечения и заместителя начальника Контрольного управления, председателя Государственно-правового комитета, заместителя и первого заместителя руководителя аппарата администрации региона.

Андрей Карпов – член партии «Единая Россия» с 2002 года.

С 30 октября 2018 года являлся временно исполняющим обязанности руководителя исполкома Псковского регионального отделения «Единой России».