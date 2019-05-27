Политика

Островичи пополнили ряды местного отделения «Единой России»

50 человек пополнили ряды Островского местного отделения «Единой России». Торжественное вручение партийных билетов и значков состоялось 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

На церемонии присутствовали партийные лидеры, члены и сторонники «Единой России». «Практически с каждым человеком я знаком и вижу, что это уважаемые в обществе и по-деловому ответственные люди. Всех нас объединяет одно – общее представление о будущем нашего района, желание позитивных перемен, общие ответы на наиболее существенные вызовы, которые стоят перед нашим муниципальным образованием», - сказал секретарь районного отделения партии Александр Обризан.

Он поздравил тех, кто только вступил в ряды «Единой России». «Уверен, что прирост численного состава Партии людьми, которые работают в самых разных сферах жизнедеятельности: в коммерческих предприятиях, учреждениях образования, культуры, медицинского и социального обслуживания, придаст серьезный импульс дальнейшему развитию местного отделения и выработке новых идей по совершенствованию партийной и общественной работы», - отметил Обризан.

Теперь в Островском районе насчитывается 505 членов партии «Единая Россия» и 164 ее сторонника.

Всего в настоящее время численность регионального отделения партии «Единая Россия» составляет около 10 тысяч человек.