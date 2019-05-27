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Политика

Мусорный сериал и «Шоу Шлосберга»

31.05.2019 10:48|ПсковКомментариев: 1

В Пскове состоялась тридцать третья сессия псковского областного Собрания депутатов шестого созыва

В «повестке дня» было заявлено два десятка пунктов, и главный из них, разумеется, отчет-послание губернатора Михаила Ведерникова, который мы, однако, намеренно оставим за скобками, поскольку это тема для отдельной солидной статьи.

Зато выделим три других, на наш взгляд, не менее важных и резонансных: очередную, четвертую по счету, попытку ввести в городах Псков и Великие Луки прямые выборы мэров, «парламентский час» о работе регионального оператора по обращению с ТКО и неожиданно страстную дискуссию по законодательным инициативам депутата Льва Шлосберга, названную им законопроектами об «ответственности власти за неуважение к народу».

Мусорное дежавю

Суть претензий к мусорному регоператору и областной власти, его курирующей и прикрывающей от депутатского гнева, не изменилась. Поэтому очередной «парламентский час», посвященный пресловутой «мусорной реформе», получился как бы «ремейком», вызвавшим у наблюдателей состояние «дежавю»; за три месяца ситуация с вывозом (точнее — фатальным «невывозом») твердых коммунальных отходов в регионе изменилась мало.

Вопрос о мусорном регоператоре и обращении с ТКО, инициированный депутатом Ульяной Михайловой, практически один в один напоминал заседание в феврале, посвященное той же проблеме, разве что выступления депутатов были более сдержанны, но нельзя сказать, что менее категоричны. Общий пафос гневных филиппик: «Не справляетесь — слазьте!».

Тема мусорного коллапса, неотвратимо надвигающегося на регион, судя по всему, обещает превратиться в парламентский мини-сериал: развязка случится либо уже через месяц, либо мы увидим следующие серии.

«Косяки» все те же: до многих населенных пунктов в сельской местности регоператор попросту не доезжает (из нескольких тысяч деревень мусорщики добираются в лучшем случае до тысячи), мусор копится в мешках, которые раздирают собаки и волки, контейнеров катастрофически не хватает и так далее. А ведь на пороге лето, то есть жаркая погода, а значит, вонь и антисанитария. В довершение ко всему с платежками для населения творится полный «трэш и угар» — зачастую счета выставляются давно умершим людям, что вызывает вполне законное возмущение жителей.

«Адвокатом Дьявола» снова, как и три месяца назад, выступал председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов, который как мог защищал компанию, зашедшую в регион. «Адвокат», как ни старался, выглядел откровенно слабо, и опять не смог ответить ни на один четко поставленный вопрос, отчего в итоге и удостоился жесткой оценки ситуации от спикера Собрания Александра Котова: «Полгода прошло, а у вас конь не валялся! Какие-то меры воздействия к регоператору будут приниматься? Вы что-нибудь собираетесь делать? Так у вас и год пройдет, и два, и ничего не изменится. Надо наказывать! Штрафовать! Либо просто отказаться от услуг этого регоператора и провести новые торги. У нас тут не детский сад и не школа...»

Единственным депутатом, который похвалил работу регоператора, оказался вице-спикер Борис Полозов, который, по его словам, лично заключил договор о вывозе контейнера из частного дома, и теперь у него никаких проблем нет. Другие депутаты дружно не скупились на резкие оценки. «Ничего не сделано, а счета приходят!», - в очередной раз возмутился вице-спикер Анатолий Копосов, при этом прямо на заседании вдруг выяснилось, что в некоторых районах (например, в Себежском) до 90% жителей не доходят и квитанции. И что им теперь делать? Ситуация, опять же, аховая. А ведь все затраты регоператора, и километраж, и увеличение летнего объема мусора из-за приезда дачников, уже «вбиты» в тариф для населения. То есть оправдания и какие-либо «отмазки» приниматься не должны.

«Получается, что я обещаю, обещаю, а никакой конкретики нет, и это некрасиво», - как честный человек, вынужден был признать Сергей Грахов, что у некоторых депутатов вызвало чувство, похожее на жалость. Все увидели, что чиновник старается, просто ему действительно нечего ответить. Депутат Всеволод Козловский так и сформулировал: «Мы видим, что вы порядочный человек, и вам трудно отвечать за все это. Почему так произошло? Кто вас заставил прописать всю эту территориальную схему?».

Вопрос вполне риторический, поскольку всю схему для себя сам же регоператор и прописывал. Депутат Алексей Севастьянов согласился, что чиновник «порядочный», но отметил, что «все это надо было делать еще вчера». По мнению депутата Льва Шлосберга, «регоператор просто был изначально уверен, что пришел в область навсегда». Депутат Петр Алексеенко предложил поставить вопрос ребром: «Или мы (то есть область) продолжаем работать с этим регоператором, или разрываем отношения с ним». В итоге депутаты согласились принять текст постановления за основу и передать его на юридическую экспертизу в прокуратору и в комитет по законодательству, а окончательное решение вынести спустя месяц, на июньской сессии, где собственно и решить, расторгать договор с регоператором, или подождать еще три месяца, теперь уже до осени?

В который раз

Ожидаемую полемику среди депутатов вызвал вопрос «повестки», внесенный депутатом Львом Шлосбергом и озаглавленный «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области». За нейтральной, ничего не говорящей обывателю формулировкой на самом деле скрывается проект закона о прямых выборах мэров в городах Псков и Великие Луки, который выносится на обсуждение вот уже в четвертый раз. Необходимость вернуть прямые выборы в двух самых крупных муниципалитетах Лев Шлосберг обосновал недавним казусом с главой города Пскова Иваном Цецерским, который, по его оценке, избирался на свой пост цветными пастами и рисованием фигур депутами гордумы, а потом пал жертвой «внутриэлитного конфликта»: «Это не была воля избирателей», - констатировал Лев Шлосберг.

Вердикт комитета по законодательству звучал тоже почти привычно: «Инициатива возможна, но нецелесообразна». Постоянный оппонент Шлосберга депутат Алексей Севастьянов, тем не менее, посчитал нужным дать оценку выступлению коллеги, прямо назвав его инициативу «очередной шалостью». Мол, быстро же мы все забыли о том, что при прямых выборах постоянно конфликтовали избранные мэры и губернаторы, как это, к примеру, происходило при мэре Пскова Михаиле Хоронене, который сначала открыто конфликтовал с губернатором Михайловым, а затем с губернатором Кузнецовым.

Лев Шлосберг ответил, что конфликты между главами муниципалитетов и губернаторами никуда не делись, а просто сделались «подковерными», скрытыми от глаз избирателя, а нынешняя «двуглавая система» создает ситуацию чехарды сити-менеджеров. Эти аргументы, впрочем, не убедили большинство депутатов, которые в очередной раз отклонили инициативу о прямых выборах, по-видимому, до времени, когда их «целесообразность» по каким-то причинам все-таки наступит. Допущу, что критерий «целесообразности» кроется вовсе не в плюсах или минусах прямой демократии, а в том, что саму губернскую власть нынешняя схема управления такими муниципалитетами, как Псков и Великие Луки, вполне устраивает.

«Ты меня уважаешь?»

Еще более страстную, до скандала и перехода на личности, полемику предсказуемо вызвали три законодательные инициативы Льва Шлосберга, которые стали его «реакцией» на недавний закон Государственной Думы «о неуважении к власти». В ответ яблочник предложил коллегам обратиться в Госдуму с инициативой о принятии закона «о неуважении власти к народу». Свое выступление перед Собранием Шлосберг проиллюстрировал картинками известного художника-карикатуриста Сергея Елкина. Что касается аргументов, то они известны по многочисленным выступлениям оппозиционера в СМИ и социальных сетях: закон о неуважении к власти, де, показал, что власть слаба, а вместо того, чтобы услышать народ, усилила на него давление. В результате чего были поставлены под сомнение неотчуждаемое право граждан критиковать власть.

Многим депутатам, однако, выступление видного «яблочника» активно не понравилось. Особенно долго и витиевато возмущался депутат Алексей Севастьянов, который назвал выступление Шлосберга «постановочным шоу, в котором поневоле вынуждены участвовать все мы, депутаты. Мы — члены этого шоу». Особенно не понравилась единороссу одна картинка художника Елкина, на которой изображены блохи, обсуждающие собаку: «Эти животные должны нас, депутатов, уважать». Алексей Севастьянов все допытывался у коллеги: «Кто эти существа?». И сделал вывод: «Мне очень печально, что вы не уважаете своих коллег и теперь сделаете из своего выступления постановочное видео. Вы и всю сессию превратили вот в эти карикатуры».

Возмутился и спикер Собрания Александр Котов, который обвинил Льва Шлосберга, что тот «подпольно» провел на сессию корреспондентку «Новой газеты» и даже призвал сотрудника «вытащить» журналистку к двери. «Это нормально? Это — ненормально! Лев Маркович, вам не стыдно?» - оценил происходящее председатель псковского парламента и заявил, что «бурная, но мало продуктивная деятельность» депутата Шлосберга по написанию данных законопроектов получила отрицательные заключения прокуратуры, юристов областного Собрания и администрации, но «никто из тех, кто будет смотреть видео, знать этого не будет».

В итоге депутаты, опять же, вполне ожидаемо проголосовали за резолюцию «Отклонить», а все тот же Алексей Севастьянов публично признался, что «с трудом все это выдержал, и слава богу, что никого не задушили. Надеюсь, вы отразите всю историю целиком». Лев Шлосберг заверил своего политического оппонента: «Ваша просьба будет выполнена мною самым тщательным образом», из чего можно сделать вывод, что медийная часть этого сюжета только начинается.

«Кто на новенького?»

Своего рода «бонусом» к этим трем темам прошел вопрос по депутату Яну Лузину, неожиданно для многих написавшему заявление о сложении с себя полномочий. Как-то на удивление споро в последнее время видные представители псковского политического класса покидают свои насиженные позиции! Заявление озвучил депутат Анатолий Тиханов, который не смог внятно ответить на вопрос о причинах решения коллеги. Мол, смотрите сообщения СМИ.

Вопрос решили в пять минут. Сам Ян Лузин на заседании сессии не пришел. А депутаты тут же, за три минуты, назначили выборы по округу №2, которые пройдут уже в сентябре, в Единый день голосования. То есть в летние месяцы жителей Запсковья и окраин Пскова ждет еще одна интересная избирательная кампания.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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