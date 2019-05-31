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Политика

Елене Чернозубовой вручили временное удостоверение об избрании депутатом Великолукской городской Думы

31.05.2019 17:23|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 31 мая, в территориальной избирательной комиссии Великих Лук состоялась торжественная регистрация избранного на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Елены Чернозубовой и вручение ей временного удостоверения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Напомним, что дополнительные выборы проводилось 26 мая на двух избирательных участках: № 132 и № 134. Претендовали на депутатский мандат 10 кандидатов. Из них семь человек были выдвинуты политическими партиями, а трое – в порядке самовыдвижения. В результате выборов уверенную победу одержала Елена Чернозубова, кандидат от партии «Единая Россия». За нее проголосовали 66,62 % от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Вручая удостоверение, председатель территориальной избирательной комиссии города Виктор Тамгин поздравил Елену Чернозубову с победой на дополнительных выборах и пожелал выполнить наказы, данные избирателям, а также удачи.

В свою очередь, новоизбранный депутат поблагодарила избирателей за оказанное доверие и рассказала о своих ближайших планах.

«Я понимаю, что я делаю серьезный и ответственный шаг, поэтому постараюсь оправдать высокое доверие, которое мне оказали жители северного микрорайона. К этому шагу я готова и делаю его вполне осознанно, - сказала Елена Чернозубова. - В первую очередь, по наказам жителей избирательного округа № 14, планирую установить «лежачие полицейские» на улице Вокзальной».

Кроме того, она намерена вести активную работу на вверенном ей округе по всем ключевым направлениям деятельности и выполнить наказы, данные избирателям.

Теги: #великие луки #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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