Политика

Фракции КПРФ и «Яблоко» заблокировали работу Гдовского районного Собрания

Сессия Гдовского районного Собрания депутатов, назначенная на 4 июня, была сорвана депутатами от КПРФ и «Яблока». Пятеро «яблочников» не пришли на заседание, а лидер местной ячейки коммунистов Александр Моисеев сделал заявление от имени двух фракций и покинул сессию, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».



Без шести депутатов оставшиеся не набрали кворум, и сессия оказалась неправомочной принимать решения. Отметим, что на заседании также отсутствовали несколько депутатов «Единой России», включая председателя Собрания Юлию Сагателян.



Именно накопившиеся претензии к председателю и стали причиной демарша оппозиционных фракций. Как пояснил после несостоявшейся сессии Моисеев, по мнению коммунистов и «яблочников», глава Собрания постоянно нарушает регламент депутатских комиссий, приведя их к полной недееспособности, а сессии Собрания превратила в личный спектакль, в котором главная и единственная цель - препятствовать конструктивной работе и наносить вред администрации района.



«В повестки дня сессий выносятся несущественные вопросы, минуя разборы на комиссиях, депутаты устали от впустую проведенного времени на сессиях, - заявил Моисеев. - Мы должны уважать себя как депутатов. Люди смотрят сессии, смеются нам в глаза: чем это вы там занимаетесь? Спектакли!»



Моисеев отметил, что фракции продолжат блокировать сессии Собрания, если коллеги не перенастроятся на конструктивную работу.



«Есть еще ряд вопросов к председателю Собрания, но я их не озвучил сейчас, потому что ее нет, а за глаза я не буду говорить. Она не может быть председателем, поскольку имеет сомнительное прошлое и настоящее», - подчеркнул депутат.



Ранее сам Моисеев и его коллеги из фракции «Яблоко» неоднократно ставили на депутатских комиссиях вопрос о прекращении полномочий Юлии Сагателян на посту председателя в связи со вскрывшими обстоятельствами: полученным ею ранее условным сроком за мошенничество и долгами на сумму более 6,5 млн рублей.