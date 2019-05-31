Политика

ТИК города Пскова наделена полномочиями окружной избирательной комиссии округа №2

Полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 на допвыборах депутата Псковского областного Собрания возложены на ТИК города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

4 июня состоялось 95-е заседание Избирательной комиссии Псковской области. Были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с подготовкой и проведением дополнительных выборов в региональный парламент.

В ходе заседания комиссия рассмотрела и приняла Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

Отметим, что в Календарном плане содержится информация об основных этапах предстоящей избирательной кампании, необходимая для кандидатов, избирательных объединений, организаторов выборов, средств массовой информации и других участников избирательного процесса.

Кроме того, в рамках заседания члены комиссии утвердили перечень и формы документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении дополнительных выборов депутата в региональный парламент.

Принято решение о возложении полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 на территориальную избирательную комиссию города Пскова.

По всем обсуждаемым вопросам приняты соответствующие постановления. Провел заседание председатель облизбиркома Михаил Иванов.

Напомним, что 30 мая на заседании Псковского областного Собрания депутатов принято решение о назначении дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу №2 (город Псков) на 8 сентября 2019 года в связи с досрочным сложении полномочий депутата Яна Лузина.

3 июня официально опубликовано Постановление регионального парламента о назначении допвыборов и с этого дня стартовала избирательная кампания.

Таким образом, в единый день голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября, на территории Псковской области пройдут 12 избирательных кампаний.

Жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будут избирать глав муниципальных образований.

Пройдут выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.

Также, во второе воскресенье сентября, состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.

Избирательной комиссией Псковской области проводится подготовительная работа в целях осуществления контроля за соблюдением избирательного законодательства, избирательных прав жителей региона при подготовке и проведении выборов в региональный парламент и органы местного самоуправления, оказания правовой и методической помощи избирательным комиссиям, организующим выборы.