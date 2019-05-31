Политика

Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы

Российская певица Вика Цыганова может стать кандидатом от «Единой России» в Госдуму по одномандатному округу в Хабаровске на выборах в сентябре этого года. Об этом говорят, три источника осведомленных в ситуации, пишет «Газета.Ru».

«Если не будет форс-мажора, то точно Цыганова», - утверждает один из них.

Источник, близкий руководству партии, утверждает, что помимо нее будут рассматриваться три кандидатуры. На официальные праймериз по округу не заявилась ни одна кандидатура, поэтому решение по кандидату будет принимать региональная конференция «Единой России». Кандидатов на нее выставят федеральные и региональные органы партии.

Сама Цыганова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что не будет комментировать этот вопрос до окончания до 12 июня.