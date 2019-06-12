Политика

Депутат Псковского облсобрания Лидия Драгунова стала зампредседателя Молодежной палаты при Парламентском союзе Беларуси и России

Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова избрана заместителем председателя Молодёжной палаты при Парламентском союзе Беларуси и России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. Такое решение озвучили на заседании в Минске.

«Уверена, что работа в команде активной, думающей и ответственной молодежи будет продуктивной. У наших стран общее прошлое, настоящее и будущее. Укрепление союзных отношений и просвещение молодежи о правах и обязанностях граждан союзного государства – одна из приоритетных задач нашей палаты», - прокомментировала свое избрание Лидия Драгунова и поблагодарила коллег за оказанное доверие.

В соответствии с утвержденной структурой Молодежной палаты два заместителя председателя должны представлять разные государства. Лидия Драгунова избрана на руководящую должность со стороны России и сменила Дамира Фахрутдинова, сложившего полномочия по достижении предельного возраста.

В повестку заседания вошло обсуждение проекта Стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства, разработка которого велась по предложению участников Молодежного форума, прошедшего в Москве в сентябре 2018 года.

Представители двух государств обсудили вопросы организации молодежных мероприятий в рамках VI Форума регионов России и Беларуси, создания Экспертного совета Молодежной палаты, рассмотрели предложения по проведению мероприятий, посвященных 20-летию создания Союзного государства, а также мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе программы мероприятий члены Молодежной палаты встретились с депутатами Парламентского Собрания, с Председателем Минского городского Совета депутатов и приняли участие в работе 56-й сессии Парламентского Собрания.

Напомним, Молодежная палата при Парламентском союзе Беларуси и России была образована год назад. В ходе первого заседания Лидия Драгунова была избрана заместителем председателя комиссии Молодежной палаты по науке, образованию и культуре.