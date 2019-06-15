Политика

Виктор Иващенко: Думаю, что я подготовил себе достойного преемника

«Думаю, что я подготовил себе достойного преемника», - сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко, месяц назад оставивший должность главы Усвятского района.

Напомним, на этом посту Виктор Иващенко проработал около 23 лет. «Предложение губернатора занять должность и.п. директора Фонда капремонта, несомненно, стало для меня неожиданностью, и я воспринял его с сомнением. Затем, после раздумий, все-таки решился попробовать себя на этой должности», - рассказал гость студии.

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«Что из этого получится, оценят руководители. Долго не задумывался, потому что решил завершить работу в должности главы Усвятского района. Думаю, что подготовил достойного преемника», - добавил он.

По словам Виктора Иващенко, Дмитрий Петров отработал на муниципальной службе более 18 лет, «прошел школу, начиная с руководителя спорта района до руководителя управления образования, потом возглавил в должности заместителя главы направление социальной политики». «Порядочный, честный и перспективный человек. Если народ ему доверит, он достойно будет представлять район во всех ветвях власти. Думаю, жителям не будет за него не стыдно. Нормальный, современный молодой человек, который может руководить районом», - оценил Виктор Иващенко своего преемника.