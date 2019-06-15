Политика

Повышению качества жизни населения посвятили дебаты «Единой России» в Пскове

Дебаты кандидатов на выдвижение от «Единой России» в депутаты областного Собрания (округ №2) состоялись в Пскове 18 июня. Для обсуждения им была предложена тема «Благополучие человека».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, участники предварительного голосования Партии говорили сегодня о возможностях и ресурсах для решения задачи по повышению качества жизни и благосостояния псковичей. Каждый из них смог высказать свое мнение и ответить на вопросы из зала.

«Благополучие человека зиждется на трех китах. Первый – это достаток, власть должна заниматься тем, чтобы были рабочие места, чтобы человек не думал с утра до вечера, где достать хлеб насущный, а выходил спокойно на работу и зарабатывал деньги для семьи. Второй – комфортная среда - мы хотим ходить по ровным тротуарам и ездить по хорошим дорогам, получать качественные коммунальные услуги. Третья важная вещь – нормальные социальные услуги, образование, доступная медицина. И еще есть одно условие - гражданин должен быть нужен власти», - представил свою точку зрения советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов.

В ходе общения с аудиторией он отметил, что намерен и впредь выстраивать с людьми откровенный диалог и полностью готов отстаивать интересы 26 тысяч человек, проживающих в округе. «Это для меня не чужой район», - добавил он.

В свою очередь руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов выразил желание активно работать ради благополучия молодых семей. «Каким образом это будет сделано? Уже сейчас начаты два больших проекта – это борьба с «наливайками» в многоквартирных домах, мешающими людям спокойно жить, и обустройство детских площадок», - сообщил выступающий. Кроме того, отвечая на вопрос о возможном законотворчестве, он заявил о необходимости принятия документа, регламентирующего волонтерскую деятельность в регионе. Важность ее, по словам Моргунова, нельзя недооценивать, поскольку это и стажировка для молодежи, и путь к оплачиваемой работе.

Между тем, ограниченное таймером время истекло, и присутствующим анонсировали следующие дебаты на тему «Чистая страна» - псковичей пригласили вновь собраться в естественно-математическом лицее №20 (улица Текстильная, 18) 20 июня в 18:30. Также в этот день в 19:30 кандидаты на депутатский мандат проведут встречу с избирателями.

День предварительного голосования по довыборам в Псковское областное Собрание по округу №2 назначен на 23 июня. Отбор кандидатов от «Единой России» организован по первой модели, а это значит, что сделать свой выбор смогут все, кто обладает активным избирательным правом.

Напомним, что 30 мая в ходе 33-й сессии областного Собрания было принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу №2, Яна Лузина.