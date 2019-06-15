Политика

Алексей Севастьянов готов снова возглавить Псковское городское отделение «Единой России»

Депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен Алексей Севастьянов готов возглавить Псковское городское отделение партии «Единая Россия». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Ранее этот пост занимал экс-глава Пскова Иван Цецерский. После его переезда в Москву в связи с новой должностью пост лидера единороссов Пскова оказался вакантен.

Алексей Севастьянов сообщил, что не задумывался о том, чтобы возглавить городское местное отделение. «Но я человек партийно дисциплинированный, и, если партия скажет надо, то комсомол ответит «есть!». Эту работу я знаю, понимаю всю ответственность. В принципе, я бы рассмотрел этот вариант», - заключил гость студии.

Напомним, с мая 2009 по декабрь 2011 года Алексей Севастьянов занимал пост руководителя политсовета Псковского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».