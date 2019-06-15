Политика

Алексей Севастьянов: Две «головы» местного самоуправления Пскова должны думать ради общего «туловища»

Две «головы» местного самоуправления Пскова должны думать ради общего «туловища». Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен Алексей Севастьянов, комментируя последствия недавней отставки Ивана Цецерского с поста главы Пскова.

«Я сторонник двуглавого управления городом. При этом нужно, чтобы каждая голова понимала, что она думает отдельно, но ради общего "туловища". Это самый главный момент в этой работе - если глава города и глава администрации будут слушать себя и слышать», - пояснил гость студии. Зачастую же, по его словам, в некоторых вопросах видно, что «это головы, живущие разной жизнью».

Алексей Севастьянов выразил надежду, что тандем руководителей представительной и исполнительной власти «заработает более уважительно». Шансы и.о. главы города Елены Полонской быть избранной на пост главы муниципалитета он оценил 50 на 50. «Все в ее руках - насколько она сможет проявить себя, убедить депутатов. Ее решения, поступки и отчеты за конкретную работу будут главной оценкой», - пояснил гость студии.

Рассуждая о том, кто бы мог стать достойным главой Пскова, Алексей Севастьянов сделал основную ставку на Дмитрия Барабанова. «Мне кажется, он хозяйственный, с холодной головой. Это мое мнение. Я с ним немного общался, но по тому, что я вижу, мне его кандидатура симпатична», - отметил депутат. Также он назвал в числе возможных кандидатур Сергея Гаврилова, который на данный момент является заместителем главы города. «Он, что называется, понюхал пороха, знает плюсы и минусы, человек амбициозный. Думаю, у него тоже получилось бы», - резюмировал Алексей Севастьянов.