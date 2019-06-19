Политика

Алексей Севастьянов приветствует решение Игоря Максимова бороться за депутатский мандат

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов был бы рад, если бы депутатом регионального парламента по одномандатному округу №2 стал Игорь Максимов. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Игорь Иванович - глубоко профессиональный человек, взвешенный. Безусловно, если такое случится (если он выиграет довыборы - ред.), это пойдет на пользу областному Собранию», - полагает гость студии. Также он отметил знание Игорем Максимовым проблем города и области.

«Безусловно, я приветствую такое решение. Если это произойдет — вообще шикарно», - резюмировал Алексей Севастьянов.

Напомним, мандат депутата Псковского областного Собрания остался вакантным после досрочного сложения полномочий депутата Яном Лузиным по собственному желанию. Отказ от депутатского мандата связан с большой загруженностью - Ян Лузин возглавляет крупную девелоперскую компанию.

От «Единой России» за участие в довыборах будут бороться два претендента, в том числе бывший вице-губернатор Псковской области, экс-директор МП города Пскова «Горводоканал» Игорь Максимов. День предварительного голосования по довыборам по округу №2 назначен на 23 июня.