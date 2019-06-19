Политика

Алексей Севастьянов не уверен, что будет участвовать в выборах в Псковское областное Собрание VII созыва

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов не уверен, что будет участвовать в выборах в Псковское областное Собрание VII созыва, которые состоятся в 2021 году. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя недавнее досрочное сложение депутатских полномочий Яном Лузиным.

Напомним, отказ Лузина от депутатского мандата связан с большой загруженностью - он возглавляет крупную девелоперскую компанию.

«Зная Яна Вячеславовича не один год, его скрупулезный подход к бизнесу, я склонен верить, что это основная причина его ухода. Сегодняшняя экономическая ситуация в регионе и стране требует управления бизнесом в онлайн режиме и пошагового, ежесекундного определения вектора движения», - отметил Алексей Севастьянов. А депутатская работа, по его словам, занимает тоже достаточно времени, даже на внештатной основе.

Гость студии признался, что и сам иногда задумывался о большой нагрузке, которую несет как областной депутат, бизнесмен и президент областной федерации футбола. «Иногда устаешь от этого, но успокаиваешь себя, раскладываешь по полочкам и идешь дальше», - отметил он.

На данный момент для него открыт вопрос, будет ли он выдвигаться на выборы в областное Собрание следующего созыва, а также на пост президента областной федерации футбола.

«Буду ли я выдвигать себя на следующие выборы, для меня самого вопрос. Он будет решаться в зависимости от того,что я сделал, что не смог сделать и кто дышит мне в спину. Может быть, пора будет действительно уже уступить дорогу кому-нибудь другому». - заключил Алексей Севастьянов.