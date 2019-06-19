Политика

В Псковской области дан старт большинству избирательных кампаний

Сегодня, 19 июня, в муниципальных СМИ официально опубликованы решения представительных органов местного самоуправления о назначении избирательных кампаний, которые состоятся на территории Псковской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии региона.

Таким образом, с сегодняшнего дня избирательные кампании в регионе стартовали по выборам глав муниципальных образований в шести районах: Бежаницком, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском, допвыборам депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» и депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района. Также стартовали дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.

18 июня принято решение о назначении допвыборов главы Дновского района и дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2. В течении 5-ти дней соответствующие Постановления должны быть опубликованы в районной газете, после чего кандидаты смогут выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах.

Ранее, 30 мая, на заседании Псковского областного Собрания депутатов принято решение о назначении дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу №2 (Псков) на 8 сентября 2019 года в связи с досрочным сложением полномочий депутата Яна Лузина. 3 июня официально опубликовано постановление регионального парламента о назначении допвыборов и дан старт избирательной кампании.

На данный момент, на допвыборах депутата регионального парламента выдвинулся один кандидат - это Андрей Гарусов, 1985 года рождения, образование - высшее, основное место работы - Общество с ограниченной ответственностью группа компаний «Профессиональные инвестиции» (ООО ГК «Профит»), генеральный директор, место жительства - Псков, самовыдвижение.

Схему одномандатного избирательного округа №2 для проведения дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что Избирательная комиссия Псковской области проводит работу в целях осуществления контроля за соблюдением избирательного законодательства, избирательных прав жителей региона при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, оказания правовой и методической помощи избирательным комиссиям, организующим муниципальные выборы.