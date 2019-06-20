Политика

В Пскове стартовало предварительное голосование «Единой России» по довыборам в областное Собрание

В Пскове началось предварительное голосование по определению кандидата от «Единой России» в депутаты областного Собрания по округу №2. В 8:00 открылся счетный участок, расположенный на улице Текстильной, 18 (естественно-математический лицей №20). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служб партии.

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители Пскова могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в округе №2.

На выдвижение от партии в ПОСД претендуют два человека: советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов и студент ПсковГУ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов.